Policía de Salinas arresta una persona vinculado a un asesinato a finales de junio

jose.romo

SALINAS, Calif. (KMUV-TV) –Hay nueva información sobre un presunto asesinato en Salinas la mañana de 29 de junio.

Autoridades con la Policía de Salinas dicen que al llegar a la escena encontraron a Julián Díaz Sánchez, de 23 años de edad. Agregan que Díaz Sánchez murió en la escena.

Los Detectives encontraron que la víctima había sido despojada de sus pertenencias, lo que empezó una investigación profunda. Una autopsia por parte del forense del condado de Monterey determinó que la causa de muerte fue una dosis letal de fentanilo. Las autoridades luego determinaron que la dosis le fue administrada por otra persona.

Andrea Sandoval, de 35 años, fue arrestada e ingresada a la cárcel del Condado de Monterey acusada del asesinato de Julián Díaz Sánchez.

Esto y el hecho de que la víctima había sufrido el robo de sus pertenencias llevaron a la investigación de los detectives. Andrea Sandoval fue detenida sin incidente hoy miércoles como sospechosa.

Las autoridades dicen que, aunque se ha hecho un arresto, aún invitan a la comunidad a reportar cualquier información que ayude en esta investigación en curso. Puede reportar información a las autoridades de forma anónima, llamando al 831-775-4222.