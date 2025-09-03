La CHP llegó a la zona y pudo detener a un hombre de 28 años de San José por conducción temeraria

jose.romo

WATSONVILLE, Calif. (KMUV-TV) — Un hombre de San José fue arrestado por conducir en sentido contrario el 29 de agosto en Watsonville.

Según la Patrulla de Carreteras de California, Santa Cruz, por la mañana se recibieron informes de los residentes de Freedom Boulevard sobre un sedán negro que circulaba en sentido contrario.

La CHP llegó al lugar y pudo arrestar a un hombre de 28 años de San José por conducción temeraria.

Los agentes afirman que el arresto se produjo gracias a las denuncias de los ciudadanos, junto con unas fotos y vídeos cruciales que ayudaron a detener al conductor peligroso.