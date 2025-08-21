Comparten conferencia binacional bomberos

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- La cercanía de ambas fronteras, ha generado un vínculo único entre los departamentos de bomberos tanto del Valle Imperial como de Mexicali, en el marco de la celebración del día del bombero, se ofreció la conferencia “Not today” impartida por Víctor Aguirre, jefe de batallón de bomberos de Los Ángeles, quién durante el 2020 enfrente un siniestro en el Centro de LA, que le generó quemaduras en cerca del 70 por ciento de su cuerpo, no solo ha logrado recuperarse sino también ser un vocero ofreciendo su testimonio para incentivar a sus colegas de manera internacional:

“Va a ser un momento especial, y es un honor para mí estar por aquí con ustedes ya estoy nervioso porque es otro país y otro idioma, el que tenemos que hablar, pero los Bomberos no importa en qué país estás en qué parte del mundo todos somos iguales” afirmó Victor, quien estuvo junto con su esposa, ofreciendo esta charla que generó lágrimas y emoción en los presentes.

Acudieron bomberos de la ciudad de Calexico, dando muestra la de la colaboración y comunicación cercana que existe, que además se ha percibido con la donación de equipo e impartición de talleres de forma binacional.

Las celebraciones del día del bombero continuarán en este 2025, en honor a Melissa Galván quien murió en el cumplimiento de su deber hace tres semanas en el Valle de Mexicali.