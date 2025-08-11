Skip to Content
Noticias Regionales

Conductor pierde el control y se impacta con una estructura donde antes era un restaurante en Indio

By
Published 5:14 pm

Lina Robles

La policía reportó un aparatoso accidente automovilístico en el que se involucraron dos carros ayer a las 5 de la tarde y al impacto uno de los vehículos chocó con la puerta del edificio donde antes estaba “El Gallo” Restaurante ubicado por la Indio Blvd y la Avenida 48 en Indio.

Cuatro personas resultaron heridas y fueron transportadas al hospital, mientras que la estructura sufrió daños por el choque y por un incendio provocado por el percance.

Cabe mencionar que en las redes sociales varios testigos dicen que los carros iban con exceso de velocidad.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content