Bib Gourmand restaurants in Los Angeles
Michelin’s Bib Gourmand distinction highlights restaurants that serve exceptional food at a good value—places where you can enjoy a memorable meal without the splurge of a fine-dining price tag. Stacker compiled a list of Bib Gourmand restaurants in Los Angeles using the Michelin Guide, offering a taste of quality and creativity across the city’s dining scene. Keep reading to see which spots made the list in 2025.
Komal
– Cuisine: Mexican
– Price: $
– Address: 3655 S. Grand Ave., Los Angeles, CA, 90007, USA
Rasarumah
– Cuisine: Malaysian
– Price: $$$
– Address: 3107 Beverly Blvd., Los Angeles, CA, 90026, USA
Chifa
– Cuisine: Fusion, Chinese
– Price: $$
– Address: 4374 Eagle Rock Blvd., Los Angeles, CA, 90041, USA
The Factory Kitchen
– Cuisine: Italian, Regional Cuisine
– Price: $$
– Address: 1300 Factory Pl., Ste. 101, Los Angeles, CA, 90013, USA
Langer’s
– Cuisine: Deli, American
– Price: $$
– Address: 704 S. Alvarado St., Los Angeles, CA, 90057, USA
Pizzeria Mozza
– Cuisine: Pizza, Italian
– Price: $$
– Address: 641 N. Highland Ave., Los Angeles, CA, 90036, USA
Jon & Vinny’s
– Cuisine: Italian-American
– Price: $$
– Address: 412 N. Fairfax Ave., Los Angeles, CA, 90036, USA
Maccheroni Republic
– Cuisine: Italian-American
– Price: $$
– Address: 332 S. Broadway, Los Angeles, CA, 90013, USA
Kismet
– Cuisine: Middle Eastern
– Price: $$
– Address: 4648 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA, 90027, USA
Little Fish
– Cuisine: American
– Price: $
– Address: 1606 W. Sunset Blvd., Los Angeles, CA, 90026, USA
Moo’s Craft Barbecue
– Cuisine: Barbecue, Regional Cuisine
– Price: $$
– Address: 2118 N. Broadway, Los Angeles, CA, 90031, USA
Pizzana
– Cuisine: Italian, Pizza
– Price: $$
– Address: 11712 San Vicente Blvd., Los Angeles, CA, 90049, USA
Pine & Crane
– Cuisine: Asian, Taiwanese
– Price: $
– Address: 1521 Griffith Park Blvd., Los Angeles, CA, 90026, USA
Dha Rae Oak
– Cuisine: Korean, Duck Specialities
– Price: $$
– Address: 1106 S. Western Ave., Los Angeles, CA, 90006, USA
Mae Malai Thai House of Noodles
– Cuisine: Thai
– Price: $
– Address: 5445 Hollywood Blvd., Unit A, Los Angeles, CA, 90027, USA
Grá
– Cuisine: Pizza
– Price: $$
– Address: 1524 Pizarro St., Los Angeles, CA, 90026, USA
Carnes Asadas Pancho Lopez
– Cuisine: Mexican
– Price: $
– Address: 3328 Pasadena Ave., Los Angeles, CA, 90031, USA
Lalibela
– Cuisine: Ethiopian
– Price: $$
– Address: 1025 S. Fairfax Ave., Los Angeles, CA, 90019, USA
Tsubaki
– Cuisine: Japanese, Izakaya
– Price: $$
– Address: 1356 Allison Ave., Los Angeles, CA, 90026, USA
Pollo a la Brasa
– Cuisine: Peruvian
– Price: $
– Address: 764 S. Western Ave., Los Angeles, CA, 90005, USA
Villa’s Tacos
– Cuisine: Mexican
– Price: $
– Address: 5455 N. Figueroa St., Los Angeles, CA, 90042, USA
Quarter Sheets
– Cuisine: Pizza
– Price: $$
– Address: 1305 Portia St., Los Angeles, CA, 90026, USA
Liu’s Cafe
– Cuisine: Chinese, Taiwanese
– Price: $
– Address: 3915 1/2 W. 6th St., Los Angeles, CA, 90020, USA
Pizzeria Bianco
– Cuisine: Pizza, Italian-American
– Price: $$
– Address: 1320 E. 7th St., Los Angeles, CA, 90021, USA
Flavors from Afar
– Cuisine: International
– Price: $$
– Address: 5652 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA, 90028, USA
