How much house does $500,000 buy you in Los Angeles?
Sundry Photography // Shutterstock
Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don’t look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it’s not nearly enough. But what about Los Angeles?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Los Angeles right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
151 E 92Nd St, Los Angeles, CA 90003
– Price: $500,000
– 5 bedrooms, 3 bathrooms
– Square feet: 1,844
– See 151 E 92Nd St, Los Angeles, CA 90003 on Redfin.com
44934 Hanstead Ave, Lancaster, CA 93535
– Price: $500,000
– 5 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 2,160
– See 44934 Hanstead Ave, Lancaster, CA 93535 on Redfin.com
44559 Aspen St, Lancaster, CA 93535
– Price: $499,999
– 4 bedrooms, 4 bathrooms
– Square feet: 2,375
– See 44559 Aspen St, Lancaster, CA 93535 on Redfin.com
8204 S Harvard Blvd, Los Angeles, CA 90047
– Price: $500,000
– 4 bedrooms, 3 bathrooms
– Square feet: 2,374
– See 8204 S Harvard Blvd, Los Angeles, CA 90047 on Redfin.com
44108 Gadsden Ave, Lancaster, CA 93534
– Price: $500,000
– 4 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 1,509
– See 44108 Gadsden Ave, Lancaster, CA 93534 on Redfin.com
8021 S Vermont Ave, Los Angeles, CA 90044
– Price: $499,999
– 3 bedrooms, 3 bathrooms
– Square feet: 1,304
– See 8021 S Vermont Ave, Los Angeles, CA 90044 on Redfin.com
5806 W Avenue K3, Lancaster, CA 93536
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 1,541
– See 5806 W Avenue K3, Lancaster, CA 93536 on Redfin.com
42620 Wauconda Dr, Lake Hughes, CA 93532
– Price: $500,000
– 3 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 1,536
– See 42620 Wauconda Dr, Lake Hughes, CA 93532 on Redfin.com
13500 Ramona Pkwy, Baldwin Park, CA 91706
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 3 bathrooms
– Square feet: 1,498
– See 13500 Ramona Pkwy, Baldwin Park, CA 91706 on Redfin.com
13959 Victory Blvd, Van Nuys, CA 91401
– Price: $499,999
– 2 bedrooms, 3 bathrooms
– Square feet: 1,423
– See 13959 Victory Blvd, Van Nuys, CA 91401 on Redfin.com
18958 Sherman Way, Reseda, CA 91335
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 3 bathrooms
– Square feet: 1,095
– See 18958 Sherman Way, Reseda, CA 91335 on Redfin.com
14325 Foothill Blvd, Sylmar, CA 91342
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
– Square feet: 1,209
– See 14325 Foothill Blvd, Sylmar, CA 91342 on Redfin.com
29641 S Western Ave, Rancho Palos Verdes, CA 90275
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 1,207
– See 29641 S Western Ave, Rancho Palos Verdes, CA 90275 on Redfin.com
20000 Plum Canyon Rd, Santa Clarita, CA 91350
– Price: $499,999
– 2 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 1,001
– See 20000 Plum Canyon Rd, Santa Clarita, CA 91350 on Redfin.com
309 N Willowbrook Ave, Compton, CA 90220
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 880
– See 309 N Willowbrook Ave, Compton, CA 90220 on Redfin.com
525 S Berendo St, Los Angeles, CA 90020
– Price: $499,999
– 2 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 867
– See 525 S Berendo St, Los Angeles, CA 90020 on Redfin.com
220 W 101St St, Los Angeles, CA 90003
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 2 bathrooms
– Square feet: 796
– See 220 W 101St St, Los Angeles, CA 90003 on Redfin.com
321 W 120Th St, Los Angeles, CA 90061
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 1 bathroom
– Square feet: 1,200
– See 321 W 120Th St, Los Angeles, CA 90061 on Redfin.com
318 W 64Th St, Los Angeles, CA 90003
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 1 bathroom
– Square feet: 1,003
– See 318 W 64Th St, Los Angeles, CA 90003 on Redfin.com
433 E 74Th St, Los Angeles, CA 90003
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 1 bathroom
– Square feet: 854
– See 433 E 74Th St, Los Angeles, CA 90003 on Redfin.com
1942 Hawaii St, West Covina, CA 91792
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 1 bathroom
– Square feet: 850
– See 1942 Hawaii St, West Covina, CA 91792 on Redfin.com
3081 Guirado St, Los Angeles, CA 90023
– Price: $500,000
– 2 bedrooms, 1 bathroom
– Square feet: 798
– See 3081 Guirado St, Los Angeles, CA 90023 on Redfin.com
4265 Marina City Dr, Marina Del Rey, CA 90292
– Price: $499,999
– 1 bedroom, 1 bathroom
– Square feet: 935
– See 4265 Marina City Dr, Marina Del Rey, CA 90292 on Redfin.com
5334 Lindley Ave, Encino, CA 91316
– Price: $499,999
– 1 bedroom, 1 bathroom
– Square feet: 923
– See 5334 Lindley Ave, Encino, CA 91316 on Redfin.com
1234 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90017
– Price: $500,000
– 1 bedroom, 1 bathroom
– Square feet: 830
– See 1234 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90017 on Redfin.com
5875 Doverwood Dr, Culver City, CA 90230
– Price: $500,000
– 1 bedroom, 1 bathroom
– Square feet: 823
– See 5875 Doverwood Dr, Culver City, CA 90230 on Redfin.com
1730 Camino Palmero St, Los Angeles, CA 90046
– Price: $499,999
– 1 bedroom, 1 bathroom
– Square feet: 772
– See 1730 Camino Palmero St, Los Angeles, CA 90046 on Redfin.com
3601 W Hidden Ln, Rolling Hills Estates, CA 90274
– Price: $500,000
– 1 bedroom, 1 bathroom
– Square feet: 659
– See 3601 W Hidden Ln, Rolling Hills Estates, CA 90274 on Redfin.com
123 N Magnolia Ct, Compton, CA 90220
– Price: $500,000
– 1 bedroom, 1 bathroom
– Square feet: 575
– See 123 N Magnolia Ct, Compton, CA 90220 on Redfin.com
877 Francisco St, Los Angeles, CA 90017
– Price: $500,000
– 0 bedrooms, 1 bathroom
– Square feet: 629
– See 877 Francisco St, Los Angeles, CA 90017 on Redfin.com
This story was
produced by
Redfin Real Estate and reviewed and
distributed by Stacker.