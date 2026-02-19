Skip to Content
Los fuertes vientos provocaron la volcadura de un semi troque en Desert Center

Lina Robles

Los fuertes vientos provocaron la volcadura de un semi troque en el que viajaban tres personas por el freeway 10 en Desert Center a 30 minutos de Coachella.

Según el reporte del CHP las ráfagas de viento sacaron el vehículo de su carril y se volcó ayer a las 3:20 de la madrugada.

Una mujer de 50 años salió disparada del vehículo y resultó herida de gravedad, mientras que un adolescente de 14 años y el chofer sufrieron heridas leves y los tres fueron transportados al hospital.

Telemundo 15 Palm Springs

