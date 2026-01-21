Indio abrirá el Centro de Conexión Empresarial para capacitación y recursos

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La próxima semana, las autoridades municipales inaugurarán el Centro de Conexión Empresarial de Indio en el centro de Indio. Se trata de una nueva instalación diseñada para ampliar el acceso a recursos, capacitación y educación empresarial.

El centro ofrecerá su primer evento gratuito de 10:00 a. m. a 11:00 a. m. el 28 de enero en 45222 Towne St.

En colaboración con el Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Riverside, el taller “Introducción a los Servicios para Empleadores” ofrecerá información sobre apoyo para la contratación y el reclutamiento, capacitación y subsidios salariales, servicios para evitar el despido e incentivos para empleadores.

“El Centro de Conexión Empresarial de Indio marca un emocionante paso adelante en la continua inversión de la ciudad en su creciente comunidad empresarial y en los emprendedores y dueños de negocios que impulsan el futuro económico de Indio”, declaró la alcaldesa Elaine Holmes en un comunicado. “Estamos encantados de comenzar el 2026 con un espacio dedicado y acogedor, específicamente para apoyar a nuestros emprendedores”.

Financiado por el Departamento de Desarrollo Económico de la ciudad, el centro albergará clases de negocios, talleres, paneles de discusión, consultoría personalizada, un futuro espacio de trabajo conjunto y un laboratorio de aprendizaje para el desarrollo de habilidades prácticas, dijeron los funcionarios.

Puede encontrar más información sobre la programación y los eventos en indio.org/IBC.