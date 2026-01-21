Hombre de Yucca Valley arrestado tras presunto incidente de furia al volante

Luis Medina

YUCCA VALLEY, Calif. (KUNA) – Un hombre de Yucca Valley fue arrestado tras un incidente de furia al volante que involucró a una mujer y sus dos hijos pequeños durante el fin de semana.

El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 4 p. m. en la cuadra 6800 de la Avenida Avalon.

Los agentes llegaron al lugar y encontraron a una mujer y a sus dos hijos, de uno y tres años, cerca de un vehículo accidentado. Una investigación reveló que la colisión fue causada por el sospechoso, un hombre de 28 años.

Los agentes determinaron que el choque fue un acto intencional y violento por parte del sospechoso. Se cree que el sospechoso utilizó su vehículo como arma mortal, embistiendo deliberadamente el vehículo de la víctima durante un incidente de furia al volante, mientras los hijos menores del conductor se encontraban en el interior.

Todas las víctimas fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento por el dolor relacionado con la agresión.

El sospechoso fue arrestado alrededor de las 5:15 p. m. en Joshua Tree. Se enfrenta a cargos de agresión con arma letal distinta a un arma de fuego. Según los registros de la cárcel, fue puesto en libertad bajo fianza el lunes.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse con la Estación de Morongo Basin al (760) 366 4175. Si desea permanecer en el anonimato, llame a la línea directa de We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o deje su información en el sitio web de We-Tip: www.wetip.com.