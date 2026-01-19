Decenas de manifetantes protestaron pacíficamente en diferentes puntos del Valle de Coachella y el alto desierto

Lina Robles

Las autoridades reportaron que ayer de 10 a 11 de la mañana decenas de personas se manifestaron en contra de la actividad de ICE en nuestro Valle de Coachella.

La protesta pacífica se realizó en el área del Hwy 111 frente a la gasolinera AM PM en Cathedral City y luego a las 2 de la tarde otro grupo protestó afuera del El Dorado Palm Estates cerca del Hwy 111 y la tienda Target y a la misma hora también se manifestaron en Joshua Tree cerca del Hwy 62, además reportaron que el próximo miércoles realizarán otra protesta en Indio a partir de las 4:30 de la tarde, los manifestantes caminarán desde la Avenida 45 y la calle Jackson hasta el City Hall donde se realizará la junta del concilio y las personas podrán hacer comentarios acerca de los operativos de ICE en nuestra región.