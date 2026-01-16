Una persona pierde la vida tras un accidente en Indian Wells 

Luis Medina

INDIAN WELLS, Calif. (KUNA) – Una persona perdió la vida el viernes por la mañana tras un accidente de trafico en la ciudad de Indian Wells.

Los bomberos acudieron a la intersección de Fred Waring Drive y Cook Street en Indian Wells a las 10:22 a. m. tras un accidente de tráfico entre tres vehículos. El primer camión de emergencia que llegó al lugar reportó un vehículo volcado con daños importantes.

Los paramédicos declararon el fallecimiento de la persona en el lugar.

El incidente se ha remitido al Departamento del Sheriff del Condado de Riverside para una mayor investigación.

No se reportaron más heridos.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo 15.