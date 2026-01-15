Comienzan los alegatos iniciales en el caso del tiroteo mortal de La Quinta en 2019

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un hombre acusado de disparar fatalmente a un asistente a una fiesta de Halloween en La Quinta hace más de seis años inició hostilidades intencionalmente, afirmó hoy un fiscal. El abogado del acusado argumentó que su cliente se encontraba en una situación de vida o muerte que lo obligó a disparar en defensa propia.

Jorge Andrés Huerta Arias, de 24 años y residente de Whitewater, está acusado de asesinato y de agravar la pena por posesión de arma de fuego y lesiones corporales graves por la muerte de Anthony Carrillo, de 19 años y residente de La Quinta, el 26 de octubre de 2019.

Agentes en el lugar del tiroteo(10/26/19)

En su alegato inicial en el Centro de Justicia Larson el jueves, el fiscal adjunto del condado de Riverside, Steve Sorensen, declaró al jurado que Arias acudió a la fiesta en la cuadra 53000 de la Avenida Madero armado con una pistola y con la intención de causar problemas.

Sorensen describió cómo el acusado participaba activamente en una “cuadrilla” y llevaba una gorra negra con la marca claramente visible para reforzar su condición de miembro.

Mientras otros bailaban al son de la música a todo volumen poco después de la medianoche, Arias adoptó una actitud confrontativa, centrando su atención en individuos que percibía como adversarios, alegó el fiscal.

“En lugar de usar las manos, el acusado sacó un arma”, dijo Sorenson, y agregó que Arias disparó una “gran cantidad de veces” que provocó que la gente saltara a refugiarse o corriera.

Carrillo estaba en la línea de fuego y resultó mortalmente herido. Alguien, no se sabe quién, respondió al fuego y le disparó a Arias en las nalgas, posiblemente mientras huía de la propiedad, según la fiscalía.

Los agentes del sheriff llegaron a la residencia minutos después y encontraron a la víctima en estado crítico. Fue trasladado a un hospital del Valle de Coachella, donde falleció esa mañana.

El acusado fue a la residencia de un amigo en Cathedral City, donde solicitó ayuda. Fue trasladado al Hospital San Gorgonio Memorial en Banning para recibir tratamiento por una herida posterior que no ponía en peligro su vida.

El personal del hospital notificó a las autoridades sobre la llegada del paciente, y agentes de policía de Cathedral City acudieron a interrogarlo porque afirmaba haber sido víctima de un ataque desde un vehículo en movimiento en esa ciudad, según el fiscal.

Añadió que la búsqueda en la zona donde se produjo el supuesto ataque no reveló ninguna prueba que respaldara su afirmación.

Aunque finalmente se le relacionó con el tiroteo en la propiedad de La Quinta, Arias no fue arrestado de inmediato. Los detectives del sheriff del condado de Riverside dedicaron los años siguientes a atar cabos sueltos y reunir pruebas suficientes para finalmente presentar cargos por delitos graves en su contra en 2025, lo que culminó con su arresto en junio pasado.

El abogado defensor Shaun Sullivan cuestionó la versión de la fiscalía, argumentando que el caso se trata de supervivencia, no de asesinato.

Sullivan declaró al jurado que Arias fue a la fiesta con su prima y el novio de esta para pasar un buen rato, no para promover su “grupo”.

El abogado afirmó que Carrillo pertenecía a su propio grupo y que él y Arias habían tenido diferencias previas. Sullivan describió a la víctima como un acosador que se unió a sus cómplices para intentar intimidar al acusado mientras asistían juntos a la escuela secundaria.

Según la defensa, durante la fiesta de Halloween, su cliente escuchó claramente a alguien gritar: “¡Apaga a este idiota; trae el arma!”. Arias temió al instante por su vida. “Contraataca por supervivencia, por miedo”, declaró Sullivan al jurado.

Reconoció que Arias huyó del lugar, pero dijo que fue por instinto de supervivencia, lo que atribuyó además a la elección de hospitales del joven, preocupado de que si intentaba acudir a un centro médico en el Valle de Coachella, los cómplices de Carrillo pudieran buscarlo para terminar lo que empezaron en la fiesta.

Arias no tiene antecedentes penales documentados en el tribunal de adultos del condado. Cumplió 18 años poco más de un mes antes del tiroteo mortal.

El acusado se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Benoit de Indio.