Estación hermana KESQ News Channel 3 obtiene la transcripción del Gran Jurado del Alcalde de Coachella Acusado

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Nuestra estación hermana KESQ News Channel 3 obtuvo la transcripción del gran jurado que condujo a la acusación formal del alcalde de Coachella, Steven Hernandez. Esta transcripción ofrece una mirada excepcional al testimonio jurado de líderes municipales, actuales y anteriores, y funcionarios regionales sobre el funcionamiento del Ayuntamiento a puerta cerrada.

La transcripción de más de 500 páginas muestra que el jurado escuchó el testimonio de la alcaldesa pro tempore de Coachella y concejal Denise Delgado, la exconcejal Megan Beaman Jacinto y Celina Jiménez, directora de desarrollo económico de la ciudad. Cada una testificó sobre las decisiones de la ciudad, la dinámica interna y sus interacciones con Hernandez.

El jurado también escuchó a Erica Felci, directora ejecutiva de la Asociación de Gobiernos del Valle de Coachella, la agencia regional que supervisa los programas de transporte y vivienda en todo el valle. Su testimonio se centró en un programa regional de vivienda para personas sin hogar vinculado a propiedades de Hernández, según la transcripción.

La fiscalía interrogó a los testigos sobre las votaciones del ayuntamiento, los proyectos de desarrollo y la información financiera, centrándose en si Hernández participó en las decisiones a pesar de tener intereses financieros personales relacionados con dichos asuntos. Hernández se declaró inocente de los cargos, incluyendo perjurio y conflicto de intereses.

Los registros judiciales indican que Hernández deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 23 de febrero de 2026.

Esta noticia está en desarrollo y este artículo se actualizará con información adicional a medida que esté disponible. Sintonice Telemundo 15 esta noche para obtener informes completos sobre la publicación del testimonio del gran jurado, mientras continuamos siguiendo el caso legal contra el actual alcalde de Coachella, Steven Hernández.