El IID amplía la elegibilidad para recibir asistencia con la factura de electricidad

Luis Medina

EL CENTRO, Calif. (KUNA) – La Junta Directiva del Distrito de Riego Imperial aprobó aumentos en los programas de asistencia de pago del Distrito, lo que permitirá que más clientes califiquen en 2026.

Funcionarios del IID informaron que, en dos de los programas de asistencia más utilizados de la agencia, los clientes elegibles ahora pueden tener ingresos muy superiores al umbral federal de pobreza y, aun así, calificar para recibir una asistencia de pago significativa. Esto ayuda a garantizar que el servicio eléctrico esencial siga siendo asequible para los hogares más necesitados.

“Nuestros programas de asistencia son muy útiles para muchas familias, y las actualizaciones de nuestros programas pueden ayudar a aún más clientes”, declaró Karin Eugenio, presidenta de la Junta Directiva del IID. “Realmente queremos asegurarnos de que todos los que califican aprovechen la asistencia que ofrece el Distrito”.

En 2025, los programas READY y CARE del IID alcanzaron la mayor cantidad registrada de clientes con ingresos calificados, atendiendo a más de 12,670 participantes y entregando más de $8.3 millones en asistencia financiera solo a través de estos dos programas. Basándose en este éxito, el Distrito sigue centrado en ampliar la difusión y la participación en 2026 para garantizar que el apoyo llegue a los clientes que más lo necesitan.

Detalles sobre los programas de asistencia actualizados:

LISTO. Los requisitos de elegibilidad de ingresos (para el programa de Asistencia Energética Residencial Diseñado para Ti) permiten a los clientes ganar hasta el 200 % del Nivel Federal de Pobreza de 2026, más $10,000 adicionales. LISTO ofrece a los clientes que cumplen los requisitos un descuento mensual del 20 % y un descuento del 30 % para personas mayores.

CARE (Asistencia al Cliente para Emergencias Residenciales): Los clientes inscritos en el programa READY que se vean desconectados pueden recibir hasta $500 de asistencia anual, equivalente a $125 por trimestre. Esto representa un aumento respecto a los $450 anuales de 2025.

SHIELD (Descuento Vital de Salud e Ingresos Energéticos para Personas Mayores): Los requisitos de ingresos aumentaron del 200 % al 322 % del Nivel Federal de Pobreza de 2026. SHIELD ofrece un descuento mensual del 30 % a personas mayores que cumplan los requisitos y cuyos gastos médicos o farmacéuticos superen el 10 % de sus ingresos anuales.

EASE. El período de renovación del programa de Asistencia Energética para Equipos Especiales (EASE) del IID se amplió a tres años, en lugar de cada dos. EASE está disponible para todos los clientes que califican, independientemente de sus ingresos, y reduce las facturas mensuales de electricidad en hogares donde alguien depende de equipos médicos que funcionan con electricidad.

Información de calificación de ingresos de READY y SHIELD según el tamaño del hogar (límites máximos de ingresos):