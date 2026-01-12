Skip to Content
News

Bomberos controlan incendio en resort de Palm Springs

By
Published 5:14 pm

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Los bomberos lograron contener rápidamente un incendio en un resort de Palm Springs el lunes por la tarde.

El incendio se reportó inicialmente alrededor de las 11:10 a. m. en la cuadra 2800 de S Palm Canyon Drive.

“Los bomberos de Palm Springs respondieron a un incendio estructural de 2 alarmas, contenido en una sola unidad en el tercer piso”, se lee en un correo electrónico del Departamento de Bomberos de Palm Springs. “Los equipos están realizando comprobaciones para determinar si se produjeron exposiciones adicionales”.

No se reportaron heridos.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.