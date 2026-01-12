Bomberos controlan incendio en resort de Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Los bomberos lograron contener rápidamente un incendio en un resort de Palm Springs el lunes por la tarde.

El incendio se reportó inicialmente alrededor de las 11:10 a. m. en la cuadra 2800 de S Palm Canyon Drive.

“Los bomberos de Palm Springs respondieron a un incendio estructural de 2 alarmas, contenido en una sola unidad en el tercer piso”, se lee en un correo electrónico del Departamento de Bomberos de Palm Springs. “Los equipos están realizando comprobaciones para determinar si se produjeron exposiciones adicionales”.

No se reportaron heridos.