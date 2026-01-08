Skip to Content
La controvertida estatua de Frank Bogert se trasladará a Village Green, en el centro de Palm Springs

11:14 pm

Luis Medina

La estatua de Frank Bogert se trasladará a Village Green, en el centro de Palm Springs.

La Comisión de Artes Públicas de Palm Springs aprobó el traslado el jueves tras una discusión de casi dos horas.

La comisión solicitó a un subcomité que colaborara con la Sociedad Histórica de Palm Springs para añadir un componente educativo sobre la controvertida historia de la escultura.

Algunos comentaristas habían sugerido trasladar la estatua al Sendero Bogert, pero los comisionados señalaron que se trata de un terreno privado.

