Dos heridos tras incendio en casa móvil en Desert Edge

Luis Medina

DESERT EDGE, Calif. (KUNA) – Dos personas resultaron heridas tras un incendio estructural en un parque de casas móviles en la comunidad no incorporada de Desert Edge el jueves por la noche.

El incendio se reportó poco antes de las 7 p. m. en el parque de casas móviles Joshua Springs, ubicado en la cuadra 18000 de Langlois Road.

El incendio fue controlado a las 8 p. m. Se solicitó la intervención de So Cal Edison y So Cal Gas, según CAL FIRE.

El jefe de batallón, Ricky Harvey, confirmó la presencia de dos pacientes. Uno fue trasladado al hospital por lesiones relacionadas con el humo. El otro fue evaluado y dado de alta en el lugar.