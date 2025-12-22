Preocupa a la esposa la salud de un señor que fue capturado en Palm Springs por agentes de ICE

Lina Robles

El miedo y la incertidumbre continua después de varios arrestos realizados por agentes no identificados.

Una de las familias afectadas es la de un hombre que fue detenido en Palm Springs mientras iba en su camioneta a trabajar en su ruta de jardinería, según su esposa, el hombre realizó una llamada telefónica angustiante a sus familiares momentos antes de que él y su sobrino fueran arrestados el miercoles pasado y desde entonces lo han trasladado de un centro de detención a otro.

La alcaldesa de Palm Springs Naom Soto dijo que ellos pueden ayudar a las familias afectadas por los operativos de la migra poniéndolos en contacto con TODEC Legal Group que apoya con la ubicación de los detenidos.