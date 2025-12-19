Continúan los trabajos en el proyecto del puente de la Palm Canyon en Palm Springs
Lina Robles
Las cuadrillas de Clatrans estuvieron trabajando ayer en el proyecto del puente de la calle Palm Canyon en Palm Springs y concluyeron una de las fases, por lo que advirtieron de la presencia de maquinaria pesada ya que los troques de volteo estuvieron entrando y saliendo, esto provoco tráfico lento.
Cabe mencionar que aún no se sabe cuándo terminará ese proyecto para ampliar a cuatro carriles, ese puente ubicado muy cerca del Freeway 10.