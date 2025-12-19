Skip to Content
News

Continúan los trabajos en el proyecto del puente de la Palm Canyon en Palm Springs

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Las cuadrillas de Clatrans estuvieron trabajando ayer en el proyecto del puente de la calle Palm Canyon en Palm Springs y concluyeron una de las fases, por lo que advirtieron de la presencia de maquinaria pesada ya que los troques de volteo estuvieron entrando y saliendo, esto provoco tráfico lento.

Cabe mencionar que aún no se sabe cuándo terminará ese proyecto para ampliar a cuatro carriles, ese puente ubicado muy cerca del Freeway 10.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.