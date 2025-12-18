Por tercera vez pospusieron la comparencia de tres jóvenes sospechosos de dos balaceras en Thermal
Lina Robles
Ayer en la corte pospusieron por tercera vez la comparecencia de tres adolescentes que enfrentan cargos debido a que por la Avenida 70 en Thermal balacearon una traila tipo vivienda en la que había 14 personas para después huir, pero volvieron a pasar por el lugar mientras los agentes del sheriff investigaban y dispararon contra los policías, aunque por fortuna las balas solo impactaron una patrulla.
Los tiroteos ocurrieron hace dos semanas.
Eric Orozco Diaz, Guillermo Martínez y Gustavo Barrera Peña regresaran a corte el martes 23 de diciembre.