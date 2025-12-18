Skip to Content
News

Por tercera vez pospusieron la comparencia de tres jóvenes sospechosos de dos balaceras en Thermal

By
Published 5:14 pm

Lina Robles

Ayer en la corte pospusieron por tercera vez la comparecencia de tres adolescentes que enfrentan cargos debido a que por la Avenida 70 en Thermal balacearon una traila tipo vivienda en la que había 14 personas para después huir, pero volvieron a pasar por el lugar mientras los agentes del sheriff investigaban y dispararon contra los policías, aunque por fortuna las balas solo impactaron una patrulla.

Los tiroteos ocurrieron hace dos semanas.

Eric Orozco Diaz, Guillermo Martínez y Gustavo Barrera Peña regresaran a corte el martes 23 de diciembre.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.