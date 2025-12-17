Skip to Content
Séptimo Bazar Navideño Anual en Goleta, regalos únicos y apoyo a la comunidad

Published 11:01 am

GOLETA, Calif. - El Séptimo Bazar Navideño Anual ya está en marcha en el lobby del Santa Barbara Elks Número 6-13 en Goleta.

Los visitantes pueden encontrar regalos únicos y especiales esta temporada navideña, mientras apoyan a caridades locales.

El bazar ofrece una gran variedad de artículos, incluyendo joyería, artesanías, tarjetas, tesoros únicos, decoraciones y coleccionables raros.

Algunos artículos tienen precios desde solo un dólar, lo que hace de este bazar una oportunidad perfecta para encontrar regalos exclusivos que no se encuentran en ningún otro lugar.

Los organizadores invitan a toda la comunidad a visitar, explorar y disfrutar de esta experiencia navideña.

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

