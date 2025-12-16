Luis Medina

Perros Guía del Desierto necesita urgentemente criadores de cachorros voluntarios

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Perros Guía del Desierto busca criadores de cachorros voluntarios para casi 20 cachorros nuevos. La organización afirma que los criadores de cachorros son una parte integral de su misión de mejorar la independencia de las personas con discapacidad visual.

Lisa Coleman, excriadora de cachorros y actual voluntaria de la organización, cuenta que descubrió que tenía una enfermedad ocular poco después de que su pareja comenzara a trabajar para Perros Guía del Desierto.

“Cuando me diagnosticaron ceguera legal, me entregué por completo. Estaba completamente comprometida con cada persona con discapacidad visual o ciega. Conocía esa sensación”, dice.

Los criadores de cachorros cuidan a los cachorros hasta por un año. “Los están educando para hacer sus necesidades y les enseñan obediencia básica. Organizamos muchos eventos a los que pueden asistir, ya sea un evento organizado o un evento comunitario en una cafetería”, dice Angel Coleman, directora médica de Perros Guía del Desierto.

Después de eso, los cachorros regresan a Guide Dogs of the Desert para recibir entrenamiento formal como perros guía.

“Cuando veo a los guías cruzar el escenario y adquirir la confianza y la libertad que brinda un perro guía, me llena de esperanza”, dice Lisa Coleman.

Si te interesa ser voluntario, aquí tienes un enlace a su sitio web.