Martes cálido y ventoso: siguiendo las probabilidades de lluvia

Published 10:49 am

Comenzamos la mañana con algunas horas de nubosidad y un despeje bastante rápido. La alta presión se acerca a la zona de cobertura, trayendo aire más cálido. Se esperan temperaturas en los 60, 70 y hasta los 80 grados, acompañadas de vientos racheados.

Hasta las 10 de la mañana, estará vigente un Aviso de Viento para el condado de San Luis Obispo, con ráfagas que podrían alcanzar cerca de 45 millas por hora. Durante la noche, las temperaturas mínimas estarán cerca del punto de congelación, e incluso por debajo de cero en algunas zonas.

El miércoles comenzará fresco y nublado, con un despeje por la tarde. Las temperaturas subirán uno o dos grados más, y la mayoría de las áreas estarán más cálidas de lo normal y soleadas. El jueves será el último día cálido y soleado antes de que las temperaturas bajen notablemente y aumente la nubosidad.

