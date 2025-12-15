Ciudad de Palm Desert se deslinda de responsabilidad por casa dañada

Juan Montesló

Palm Desert, Calif. (KUNA) – Previo a la presentación del reportaje especial “casa dañada” donde abordamos la denuncia ciudadana de una residente de Palm Desert cuya casa sufrió desperfectos presuntamente por las vibraciones provocadas por una construcción cercana, intentamos buscar a todas las partes señaladas como posibles responsables, pero únicamente recibimos la respuesta del Distrito Escolar Unificado de Desert Sands.

Fue hasta la presentación del reportaje que se contactó con nosotros un representante de la ciudad de Palm Desert, quien nos comentó que jurídicamente su posición los imposibilitaba de hacerse responsables de los daños.

“Dado que este asunto se originó en un proyecto del distrito escolar en propiedad estatal, cualquier evaluación de responsabilidad o seguimiento corresponde al distrito escolar o a los procesos correspondientes a nivel estatal y no a la ciudad”, expuso Thomas Soule, portavoz de la ciudad de Palm Desert.

Así mismo, la ciudad de Palm Desert nos comentó no haber atendido el reclamo de la residente Afra Lozano, por alegadamente presentarse de manera tardía, pero, tenemos conocimiento que el primer reclamo a la ciudad fue durante el año 2021.

Con respecto a los riesgos a la salud que podría provocar la presencia de moho en la casa, conversamos con un médico de Kaiser Permanente quien nos comentó lo siguiente;

“Con tiempo sí hay que tener cuidado porque si está en una casa, digamos, especialmente en una casa más vieja que puede tener el moho, si tiene ahí años, eso puede causar cáncer en los pulmones, mucha gente puede tener muchos problemas con los pulmones, pueden tener mucha congestión, pueden tener hasta problemas con neumonía si no las tratan regularmente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso”, señaló Dr. Javier Sánchez.

