Ave desaparecida regresa sana y salva al zoológico the Living Desert

Luis Medina

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Un ave que logró escapar del the Living Desert la semana pasada fue devuelta sana y salva al zoológico, anunciaron las autoridades el lunes.

“Pili”, un cálao terrestre del sur, escapó del zoológico el jueves. Inicialmente, el personal rastreó al ave, pero debido a la pendiente del terreno, no pudieron seguir su camino. Fue vista por última vez el viernes cerca del Centro de Investigación del Desierto Boyd Deep Canyon, al pie de las montañas de Santa Rosa.

Las autoridades del zoológico informaron que Pili fue avistada el lunes por la mañana en el Reserve Country Club en Indian Wells. Posteriormente, fue avistada a pocas millas de distancia en el Vintage Country Club, donde el personal de Cuidado Animal logró recapturar al cálao sin incidentes aproximadamente a las 9:15 a. m.

“Me complace informar que el ave se encuentra sana y salva tras su breve aventura”, declaró Allen Monroe, director ejecutivo y presidente del Desierto Viviente. El cálao macho de ocho años se encuentra actualmente en evaluación veterinaria y será trasladado al hábitat de la hembra “Mabel”.

Monroe elogió el esfuerzo colaborativo que permitió el regreso sano y salvo del ave.

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestro Departamento de Cuidado Animal, cuyo equipo trabajó incansablemente durante todo el fin de semana buscando al ave y coordinando las labores de recuperación. Su profesionalismo, persistencia y dedicación al bienestar animal fueron ejemplares”, declaró Monroe.

The Living Desert informó haber recibido varios reportes de avistamientos por parte de miembros de la comunidad durante la búsqueda. Las autoridades agradecieron a las personas y al personal de los Clubes de Campo Reserve y Vintage, así como a los medios de comunicación locales, por compartir información sobre el ave con el público.

The Living Desert está realizando una revisión exhaustiva del incidente para garantizar la seguridad de los animales.