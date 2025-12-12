Los supervisores del Condado de Riverside informaron los logros, avances y planes en diferentes sectores

Lina Robles

Los cinco supervisores del Condado de Riverside realizaron un evento en el Acrisure Arena donde resaltaron el crecimiento de la infraestructura, los proyectos que están en puerta, la revitalización que se realizó en Lake Cahuilla de La Quinta y los planes de construir dos subestaciones de luz en el Vade Coachella.

Los lideres también resaltaron que la cantidad de indigentes descendió 19% mientras que la llegada de personas que dicen vivir aquí aumentó y resaltaron que todo el que venga al condado es bienvenido sin importar de donde viene, su origen o credo, especialmente si quieren abrir un negocio.