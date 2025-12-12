Skip to Content
Las autoridades dieron a conocer más detalles de dos balaceras ocurridas en Thermal; hay tres arrestados

Published 11:14 am

Lina Robles

El Sheriff dio a conocer más detalles de los dos tiroteos del viernes pasado a las 8 de la noche en la Avenida 70 cerca de la Calle Fillmore en Thermal y dijeron que dentro de la vivienda que balacearon había 14 personas, después cuando los agentes llegaron a investigar, desde el carro en movimiento los sujetos dispararon y huyeron.

Mas tarde las autoridades encontraron el vehículo abandonado a 10 millas de los hechos y luego arrestaron Gustavo Peña, Eric Orozco Díaz y Guillermo Martínez.

Los tres jóvenes de 18 años tienen una fianza de $5 millones de dolares.

