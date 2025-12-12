Skip to Content
Encuentran moho en dos salones de una escuela primaria ubicada en Thermal

11:14 am

Lina Robles

El Distrito Escolar del Valle de Coachella confirmó que se encontró moho en dos salones de la escuela primaria John Kelly de Thermal ubicada cerca de la calle Polk y Airport Blvd; de inmediato los estudiantes fueron reubicados en otras aulas.

Una empresa de análisis ambientales realizó pruebas en el área afectada y elaboró ​​una guía de la limpieza y desinfección, por lo que, al terminar, harán más pruebas para verificar si el área es segura antes del regreso de los estudiantes y el personal a los salones afectados.

