¿Quién es Robin Westman, la persona sospechosa del tiroteo en la escuela católica de Minneapolis?

CNN en Español

La persona sospechosa de matar a dos niños, de 8 y 10 años, y herir a otras 17 en un tiroteo en la Escuela Católica Anunciación, en Minneapolis, fue identificada por el FBI como Robin Westman.

La policía dijo que Westman murió por una herida autoinfligida después de disparar dentro de la iglesia durante una misa matutina.

Westman, de 23 años, se graduó de la Escuela Católica Anunciación en 2017, según un anuario obtenido por CNN. Además, su madre dijo que había trabajado previamente en la institución desde 2016 hasta 2021, según publicaciones en redes sociales.

En 2019, la madre de Westman solicitó el cambio legal del nombre de la persona sospechosa, de Robert Paul Westman a Robin M. Westman, según documentos judiciales. Un juez que aprobó la petición en enero de 2020 escribió que Westman “se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identificación”.

Westman no tiene antecedentes penales, salvo algunas multas de tráfico en 2021.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que el tiroteo se investiga como “un acto de terrorismo interno y crímenes de odio dirigidos a católicos”. Sin embargo, el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara dijo en una conferencia de prensa que los funcionarios aún no tienen motivo para investigarlo como un crimen de odio.

O’Hara dijo que Westman cargaba un rifle, una escopeta y una pistola que fueron compradas recientemente y de manera legal.

Agregó que no hay indicios de otros sospechosos directamente involucrados en la ejecución del ataque.

El jefe de la policía de Minneapolis informó que Westman publicó un manifiesto en YouTube que parecía mostrar a la persona atacante en la escena e incluía algunos escritos “perturbadores”.

El “contenido fue retirado con la ayuda del FBI y ahora permanece bajo revisión por parte de nuestros investigadores”, agregó O’Hara.

El analista jefe de inteligencia y fuerzas del orden de CNN, John Miller, dijo que la persona atacante aparentemente sabía que los escolares estarían en la iglesia y no en la escuela vecina”.

Los detalles pintan la imagen de un plan que se había estado “preparando durante mucho tiempo con terribles intenciones”, añadió.

El tiroteo en la Escuela Católica Anunciación ocurrió al inicio de una misa, con algunos niños ya sentados y otros todavía entrando, según el jefe de la Policía.

“Esto fue hacia el comienzo de la misa, así que algunos de los niños ya habían entrado a la iglesia y estaban sentados, otros estaban entrando”, dijo O’Hara.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Matt Lait, Aditi Sangal, Emma Tucker y Tori B. Powell, de CNN.