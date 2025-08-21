Trump planea acompañar a las fuerzas del orden en las calles de Washington la noche de este jueves

Por Kristen Holmes, Samantha Waldenberg y Adam Cancryn, CNN

El presidente Donald Trump dijo en una entrevista que tiene la intención de unirse a las fuerzas del orden en las calles de Washington la noche de este jueves, una medida que parece diseñada a llamar más atención sobre su amplia ofensiva federal.

“Creo que esta noche saldré con la policía y, por supuesto, con las fuerzas armadas”, dijo el presidente al presentador de radio Todd Starnes este jueves.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que los detalles de la noche aún se estaban resolviendo. Una fuente familiarizada con el asunto dijo a CNN que algunos miembros de la Oficina de Campo del Servicio Secreto en Washington, encargados de manejar un movimiento presidencial como este, se sorprendieron con el anuncio del presidente.

A principios de este mes, Trump ordenó al Gobierno federal que tomara el control del departamento de policía de la ciudad y desplegó a la Guardia Nacional. Su aparición prevista se produce tras otro evento organizado el miércoles, centrado en la toma de control de Washington, cuando el vicepresidente J. D. Vance visitó un Shake Shack en Union Station a la hora del almuerzo para agradecer a los miembros de la Guardia Nacional que habían sido desplegados en la ciudad.

Durante ese evento, Vance fue silenciado con frecuencia por los manifestantes al aparecer junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller. Al ser bloqueados del acceso al área del segundo piso donde se celebraba el almuerzo de los guardias, los manifestantes corearon en voz alta “vergüenza”, “esta es nuestra ciudad” y “queremos a las fuerzas armadas fuera de nuestras calles”.

Trump ha criticado repetidamente la delincuencia en Washington, aunque el número total de crímenes reportados es menor este año que en 2024, y ha presentado sus acciones en la ciudad como un esfuerzo para hacer que la capital del país sea más segura y más atractiva. Los gobernadores republicanos de seis estados —Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Mississippi, Louisiana y Tennessee— han anunciado que enviarán guardias a Washington para apoyar el esfuerzo.

La campaña también incluye el desalojo de campamentos de personas sin hogar. El jueves, Vance se negó a decir a dónde están enviando las fuerzas del orden a las personas una vez que se despejan sus tiendas, respondiendo que “la pregunta revela una cierta falta de comprensión de lo que estamos tratando de hacer y de cuál es la naturaleza de la verdadera compasión”.

Luego relató una historia sobre cómo le gritaron a su familia durante un viaje a Washington hace años, argumentando que el Gobierno se centra en mantener a las personas con problemas de salud mental fuera de las calles.

“¿Por qué nos hemos convencido de que es compasivo permitir que una persona que obviamente es esquizofrénica, o que sufre alguna otra enfermedad mental, por qué es compasivo dejar que esa persona se deteriore en las calles?”, preguntó Vance.

Vance, quien estaba en Georgia promoviendo la ley de política interna de los republicanos, también evitó responder cuando se le preguntó si la Casa Blanca planea desplegar militares en otras ciudades, pero no lo descartó.

“Nos hemos centrado en Washington porque es una ciudad federal bajo nuestra jurisdicción. Pero ciertamente esperamos que, ya sea Atlanta o cualquier otro lugar, la gente mire a su alrededor y diga: ‘No tenemos que vivir así’”, dijo. “Esperamos que la gente vea lo que estamos haciendo en Washington y siga nuestro ejemplo en todo el país”.

Entre quienes viven en Washington, la toma de control policial por parte de Trump es impopular. El 79 % de los residentes de la ciudad se oponen a que el presidente ordene al Gobierno federal tomar el control del departamento de policía local y ordene a la Guardia Nacional y al FBI patrullar la ciudad, según una nueva encuesta del Washington Post-Schar School.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.