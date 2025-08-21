“KPop Demon Hunters” arrasó este verano. Estas son las claves de la película musical

Por Lisa Respers France, CNN

Otro día significa otra oportunidad para explicar cómo el K-pop ha conquistado la cultura pop.

Netflix tiene un éxito entre manos con la película animada “KPop Demon Hunters”, que se estrenó en junio y va camino a convertirse en la película original más vista de la plataforma.

Aquí tienes una guía sobre lo que necesitas saber:

K-pop es la abreviatura de pop coreano, que se originó en Corea del Sur y ha producido grupos superestrellas globales como BTS y BlackPink.

“KPop Demon Hunters” juega con esa idea en su historia sobre un grupo musical femenino que, además de ser estrellas del género, también cazan demonios que buscan consumir almas humanas para proteger a sus fans. ¿Uno de sus mayores desafíos? Una boy band rival que en realidad son demonios disfrazados.

El contenido con temática sobrenatural también tiene una base de fans fuerte, por lo que combinar ambos en un musical animado es una fórmula muy atractiva para el algoritmo.

Las voces detrás de los personajes animados son estrellas por derecho propio.

El elenco incluye a Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo, Ahn Hyo-seop, Ken Jeong y Daniel Dae Kim.

“KPop Demon Hunters” ayudó a reavivar el amor por las bandas sonoras de películas.

Tres de sus canciones –“Golden”, “Your Idol” y “Soda Pop”– han llegado al Top 10 de la lista Hot 100, según Billboard.

Ian Eisendrath, productor ejecutivo de música de la película, habló recientemente con CNN sobre el éxito.

“Creo que siempre esperas, ya sabes, en un musical cinematográfico, que tal vez una canción destaque y que la banda sonora llegue al número uno en el ámbito de cine/televisión”, dijo. “Pero ha sido muy gratificante ver que estas canciones realmente conectan con el público en general y a nivel global, y viven como canciones que la gente ama dentro de la película, pero también simplemente escuchan en la radio, en Spotify, en sus automóviles”.

Billboard informó que las últimas bandas sonoras de películas en situar tres canciones en el Top 10 fueron “Saturday Night Fever” de 1977 y “Waiting To Exhale” de 1995.

Impulsados por el éxito de la película, la plataforma de streaming Netflix está llevando parte de la magia a un cine cerca de ti.

Se informa que “KPop Demon Hunters: A Sing-Along Event” se proyectará en cines de Norteamérica, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia este fin de semana, el 23 y 24 de agosto.

