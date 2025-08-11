Fuertes lluvias causan inundaciones y afectación vial en varios puntos de la Ciudad de México

Por CNN Español

Las intensas lluvias registradas este domingo causaron afectaciones en varias zonas de la Ciudad de México, por lo que las autoridades locales activaron múltiples niveles de alerta en 15 de las 16 alcaldías, informó el Gobierno de la capital mexicana.

Entre las zonas más impactadas se encuentra la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, para la que se declaró alerta púrpura, la más alta en la escala, debido a precipitaciones extremas y riesgo de inundaciones, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). También se emitió alerta roja en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztacalco y Miguel Hidalgo, mientras que otras como Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Venustiano Carranza se mantuvieron bajo alerta naranja.

Entre las zonas más afectadas por los encharcamientos se encuentran la colonia Hipódromo Condesa, Peralvillo y Circuito Interior y Eduardo Molina, donde equipos de emergencia realizaron trabajos de desagüe, según las autoridades.

Además, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que personal técnico de instalaciones eléctricas trabaja para restablecer el servicio en la estación Pino Suárez-San Antonio Abad de la Línea 2, después de que se registrara un corto circuito en una instalación eléctrica.

Las lluvias de este domingo se suman a otras registradas en una temporada que las autoridades han descrito como histórica por la cantidad de precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional informó también que las lluvias estuvieron acompañadas de granizo y actividad eléctrica, con acumulaciones de hasta 50 mm de agua. Las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar precauciones y evitar transitar por zonas inundadas.

