Un incendio forestal arrasa las montañas al norte de Los Ángeles, con miles de personas bajo órdenes de evacuación

Un incendio forestal en las montañas al norte de Los Ángeles está arrasando miles de hectáreas y obligando a evacuaciones tras iniciarse el jueves por la tarde. Es uno de varios incendios notables en el oeste que han mostrado un crecimiento explosivo en las últimas semanas, impulsado por el calor abrasador y el viento seco y racheado.

El incendio Canyon comenzó alrededor de la 1:30 p.m., hora local, del jueves y rápidamente consumió más de 1.942 hectáreas de terreno para la noche del jueves, destruyendo al menos dos estructuras, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, Andrew Dowd, a CNN este viernes. El incendio se ha propagado hacia el este y hasta la mañana de este viernes se encontraba contenido en un 25 %.

La mayor parte del crecimiento extremo del incendio ocurrió en poco más de una hora, quemando un área más grande que un campo de fútbol cada dos segundos. Ese ritmo de propagación quemaría un área del tamaño del Central Park de la ciudad de Nueva York en menos de 25 minutos.

Los equipos de bomberos enfrentaron una difícil lucha la noche del jueves, cuando el incendio estaba contenido al 0 %, pero lograron algunos avances, dijo Dowd.

“Durante la noche, vimos temperaturas más frescas y menos viento y aprovechamos para aumentar nuestras líneas de control”.

Dowd dijo este viernes que esperaba que la contención aumentara, pero añadió: “Sin duda, somos cautelosos y estamos preocupados por este incendio, ya que seguimos operando en un área con altas temperaturas y terreno escarpado y accidentado”.

El incendio está ardiendo justo al sur del lago Piru, un embalse ubicado en el Bosque Nacional Los Padres, y a lo largo de la frontera entre los condados de Ventura y Los Ángeles, a unos 64 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles.

En el condado de Los Ángeles, 2.700 residencias y 700 estructuras están bajo una orden de evacuación; además, 14.000 residentes y 5.000 estructuras están bajo advertencia de evacuación, de acuerdo con Dowd. Los residentes del condado de Ventura también están bajo órdenes de evacuación, pero esas áreas están escasamente pobladas, añadió.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, quien representa el distrito, instó a los residentes a evacuar en un comunicado el jueves.

“El calor extremo y la baja humedad en el norte de nuestro condado han creado condiciones peligrosas donde las llamas pueden propagarse a una velocidad alarmante”, dijo Barger. “Si los servicios de emergencia le dicen que se vaya, hágalo, sin dudarlo”.

El objetivo de los bomberos este viernes es expandir las líneas de control y “probar las medidas de control que implementamos” el jueves, dijo Dowd.

Los incendios forestales son un peligro conocido en California, pero las condiciones peligrosas para incendios se presentan con más frecuencia a medida que el mundo continúa calentándose debido a la contaminación por combustibles fósiles. Al mismo tiempo, los cambios extremos de clima debido al cambio climático también están proporcionando más combustibles secos que las llamas pueden consumir.

El incendio Canyon se encuentra al oeste del lago Castaic, un área que vio 4.046 hectáreas quemadas por el incendio Hughes en enero. Ese incendio también se propagó rápidamente debido a las ráfagas de viento y la vegetación seca, y puso a decenas de miles de personas bajo alerta de evacuación.

El jueves fue el día más caluroso del año hasta ahora en gran parte de la región, con temperaturas que alcanzaron o superaron los 38 °C. La cercana Santa Clarita llegó a los 38 °C el jueves por la tarde, mientras que el barrio de Van Nuys, en Los Ángeles, alcanzó los 39 °C.

Este viernes se prevén condiciones propicias para el crecimiento del incendio, con temperaturas que alcanzaron los 32 °C Y 38 °C —por encima del promedio— y el área se mantendrá más cálida de lo normal durante el fin de semana sin probabilidad de lluvia. El viento también será un problema persistente, con ráfagas de 32 a 48 km/h previstas ocasionalmente durante gran parte del fin de semana.

El incendio Canyon ocurre después de que un incendio forestal masivo en el centro de California se convirtiera en el incendio forestal más grande del año en el estado, amenazando cientos de viviendas y quemando el Bosque Nacional Los Padres.

El incendio Gifford se había extendido a poco más de 40.000 hectáreas para la tarde de este jueves y estaba contenido en un 15 %. Se originó a partir de al menos cuatro incendios más pequeños que estallaron el viernes pasado a lo largo de la Ruta Estatal 166, obligando a cerrar ambas direcciones al este de Santa Maria, una ciudad de aproximadamente 110.000 personas. Ha herido al menos a cuatro personas y su causa aún se investiga.

El humo del incendio Gifford se ha desplazado hacia el sur y el este a otras partes del sur de California y Nevada, afectando la calidad del aire a principios de esta semana. Las Vegas registró su peor calidad de aire en más de dos años el lunes como resultado del humo.

También hay incendios masivos ardiendo en estados cercanos. El incendio Dragon Bravo de Arizona sigue activo a lo largo del borde norte del Gran Cañón. El megaincendio se ha convertido en uno de los más grandes en la historia de Arizona desde que un rayo lo provocó el 4 de julio. Ha arrasado con decenas de estructuras, incluido un albergue histórico, y se ha vuelto tan intenso que en ocasiones ha creado su propio clima.

El incendio Monroe Canyon en Utah es el más grande del estado en lo que va del año y, hasta el jueves, había quemado más de 65.000 hectáreas.

La temporada de incendios forestales en EE.UU. está lejos de terminar: el oeste seguirá siendo el principal foco de incendios forestales al menos hasta septiembre, según pronósticos del Centro Nacional Interinstitucional de Incendios.

