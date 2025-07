Ante presiones de todos lados, ICE recibe una inyección de dinero para intensificar su labor de control migratorio

“Ahora es una moneda al aire. Antes, si no tenías antecedentes penales, si tenías lazos y conexiones aquí, más a menudo que no te otorgaban fianza, y eso era porque no había espacio suficiente para mantener a la gente detenida”, dijo otro exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional a CNN.

Solo ICE recibirá cerca de US$ 75.000 millones hasta 2029, incluidos unos US$ 45.000 millones destinados específicamente a ampliar la capacidad de los centros de detención migratoria. Los otros casi US$ 30.000 millones se destinarán a operaciones de control y deportación: una inyección de dinero que será dirigida directamente a las operaciones de primera línea de ICE, que implican arrestar inmigrantes y trasladarlos a centros de detención.

