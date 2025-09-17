Creek Week 2025 To Begin This Weekend in Goleta
Below is a press release from the City of Goleta regarding the start of Creek Week, starting Saturday, September 20th.
GOLETA, Calif. – The countdown to Creek Week 2025 is on! Beginning this Saturday, September 20, participate in activities throughout the week right here in Goleta that will allow you to connect with, learn about, and care for our local waterways.
Here is what you have to look forward to in Goleta throughout the week:
Coastal Cleanup Day:
Saturday, September 20, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Join millions worldwide for this annual event. Locally, help clean up Ellwood Bluffs & Beach and Haskell’s Beach (hosted by Explore Ecology).
Register & view all sites at exploreecology.org/coastal-cleanup-day.
San Pedro/Las Vegas Creeks Cleanup:
Saturday, September 20, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Help the Environmental Defense Center and the City of Goleta restore healthy waterways. Meet at Covington Footbridge (6200 block of Covington Way). RSVP: btrautwein@environmentaldefensecenter.org
Beautify Goleta: Free Bulky Item Drop-Off:
Saturday, September 20, 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Safely dispose of unwanted items at Phelps Road between Cannon Green Drive & Pacific Oaks Road. Accepted items include: mattresses, box springs, furniture, wood pallets, tires, etc. Please do not bring electronics, hazardous waste, or medications – these items will not be accepted.
North San Jose Creek Walking Tour:
Wednesday, September 24, 4:00 – 5:30 p.m.
Meeting Point: Southeast corner of Cathedral Oaks Road and North Kellogg Avenue
Step away from the hustle and bustle and immerse yourself in the natural beauty of San Jose Creek.
Learn about the challenges facing creek health and efforts to protect and restore this important waterway. This year’s tour also highlights the County’s Beach Sediment Management and Resilience Tactics (BeachSMART) project.
Reserve your spot by emailing environmentalservices@cityofgoleta.org.
From Bluffs to Backyards: Native Plant Walk at Ellwood:
Wednesday, September 24, 5:00 – 6:30 p.m.
Meeting Point: Ellwood Mesa Parking Lot (across from Ellwood Elementary)
Take a guided walk through Ellwood Mesa to explore the beauty, resilience, and ecological benefits of native plants. Learn how these resilient species support pollinators, conserve water, and strengthen ecosystems – at Ellwood and in your own garden.
RSVP: https://tinyurl.com/2kv3mvz4
Restoration Planting at Ellwood Monarch Grove:
Thursday, September 25, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Meeting Point: Ellwood Mesa Parking area opposite Ellwood Elementary at 8:45 am for a short walk to the planting area
Join UCSB's Cheadle Center Staff and student team to plant native plants in support of Monarch butterflies. Wear pants, close-toed shoes, and bring a hat and water. Gloves, tools and plants will be provided.
RSVP to ncos@ccber.ucsb.edu
Creek Week Art Contest Reception:
Thursday, September 25, 5:30 – 7:00 p.m.
Goleta Community Center (5679 Hollister Avenue)
Come enjoy the creativity from local artists of all ages who created artwork for the 4th Annual Creek Week Art Contest. This year’s theme is “Once Upon a Creek: Bringing the Community Together with Art.” While the reception is on September 25, the artwork is on display now through October 10 at the Goleta Community Center.
Creek Week is an annual celebration throughout the South Coast of our creeks, watersheds, and the ocean. For a full list of Creek Week events, visit SBCreekWeek.com.
Traducción al Español:
GOLETA, Calif. – ¡La cuenta regresiva para la Semana del Arroyo 2025 está en marcha! Desde este sábado 20 de septiembre, participe en actividades aquí mismo en Goleta que le permitirán conectarse, aprender y cuidar nuestras vías fluviales locales.
Aquí están las actividades en Goleta que puedes disfrutar durante la semana:
Día de limpieza costera:
Sábado 20 de septiembre, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Únase a millones de personas en todo el mundo para este evento anual. A nivel local, ayude a limpiar los Acantilados y la Playa de Ellwood y la Playa Haskell's (organizado por Explore Ecology). Regístrese y vea todos los sitios en exploreecology.org/coastal-cleanup-day.
Limpieza de los arroyos de San Pedro/Las Vegas:
Sábado, 20 de septiembre, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Ayude al Centro de Defensa Ambiental y a la Ciudad de Goleta a restaurar vías fluviales saludables. Reúnase en Covington Footbridge (cuadra 6200 de Covington Way). Confirme su asistencia:
btrautwein@environmentaldefensecenter.org
Embellece Goleta: Entrega gratuita de artículos voluminosos:
Sábado 20 de septiembre, 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Deseche de manera segura los artículos no deseados en Phelps Road entre Cannon Green Drive y Pacific Oaks Road. Los artículos aceptados incluyen: colchones, somieres, muebles, paletas de madera, neumáticos, etc. No traiga productos electrónicos, desechos peligrosos o medicamentos, estos artículos no serán aceptados.
Recorrido a pie por la zona norte del arroyo San Jose:
Miércoles, 24 de septiembre, 4:00 – 5:30 p.m.
Punto de encuentro: esquina sureste de Cathedral Oaks Road y North Kellogg Avenue Aléjese del ajetreo y el bullicio y sumérjase en la belleza natural de San Jose Creek.
Conozca los desafíos que enfrenta la salud del arroyo y los esfuerzos para proteger y restaurar esta importante vía fluvial. La gira de este año también destaca las tácticas de resiliencia y manejo de sedimentos de playa del condado (BeachSMART).
Reserve su lugar enviando un correo electrónico a environmentalservices@cityofgoleta.org.
De acantilados a patios traseros: Caminata de plantas nativas en Ellwood:
Miércoles 24 de septiembre, 5:00 - 6:30 p.m.
Punto de encuentro: Estacionamiento de Ellwood Mesa (frente a la escuela primaria Ellwood)
Realice una caminata guiada por Ellwood Mesa para explorar la belleza, la resiliencia y los beneficios ecológicos de las plantas nativas. Aprenda cómo estas especies resistentes apoyan a los polinizadores, conservan el agua y fortalecen los ecosistemas, en Ellwood y en su propio jardín.
Confirme su asistencia: https://tinyurl.com/2kv3mvz4
Plantación de restauración en el Mariposario de Ellwood
Jueves 25 de septiembre, 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Punto de encuentro: Área de estacionamiento de Ellwood Mesa frente a la escuela primaria Ellwood a las 8:45 am para una caminata corta hasta el área de plantación
Únase al personal del Centro Cheadle de UCSB y al equipo de estudiantes para plantar plantas nativas en apoyo de las mariposas monarca. Use pantalones, zapatos cerrados y traiga un sombrero y agua. Se proporcionarán guantes, herramientas y plantas.
Confirme su asistencia a ncos@ccber.ucsb.edu
Recepción del Concurso de Arte de la Semana del Arroyo
Jueves, 25 de septiembre, 5:30 – 7:00 p.m.
Centro Comunitario Goleta (5679 Hollister Avenue)
Venga a disfrutar de la creatividad de artistas locales de todas las edades que crearon obras de arte para el 4º Concurso Anual de Arte de la Semana del Arroyo. El tema de este año es "Érase una vez un arroyo: unir a la comunidad con el arte". Si bien la recepción es el 25 de septiembre, la obra de arte está en exhibición desde ahora hasta el 10 de octubre en el Centro Comunitario de Goleta.
La Semana del Arroyo es una celebración anual en toda la costa sur de nuestros arroyos, cuencas hidrográficas y el océano. Para obtener una lista completa de los eventos de la Semana del Arroyo, visite SBCreekWeek.com.
