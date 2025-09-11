City of Santa Barbara Announces New Public Works Director, Launches Water Resources Department

Below is a press release from the City of Santa Barbara regarding the appointment of their new Public Works Director and creation of a Water Resources Department.

Traducción al Español:

SANTA BARBARA, Calif. – La Ciudad de Santa Bárbara se complace en anunciar el nombramiento de Brian D’Amour como Director de Obras Públicas y la creación de un nuevo Departamento de Recursos Hídricos, que estará dirigido por Joshua Haggmark. Ambos nombramientos entrarán en vigor el 22 de septiembre de 2025.

Después de un proceso de reclutamiento altamente competitivo que atrajo solicitantes de todo el país, la Ciudad realizó una rigurosa evaluación con la participación tanto de jefes de departamento internos como de profesionales externos de obras públicas. Basándose en los comentarios y entrevistas finales, la Administradora de la Ciudad Kelly McAdoo seleccionó a D’Amour y Haggmark para liderar los esfuerzos de gestión de infraestructura y sistemas de agua en evolución de la Ciudad.

"Esta nueva estructura nos permitirá servir mejor a nuestros residentes y planificar estratégicamente el futuro de la infraestructura y los sistemas de agua de Santa Bárbara. Estoy encantada de contar con dos probados líderes asumiendo estos roles, cada uno aportando décadas de experiencia y un profundo compromiso con nuestra comunidad", dijo McAdoo.

El Concejo Municipal considerará los acuerdos de empleo para ambos directores en su reunión del 16 de septiembre.

Brian D’Amour Nombrado Director de Obras Públicas



Como Director de Obras Públicas, Brian D’Amour supervisará Ingeniería y Operaciones de Obras Públicas, incluyendo transporte, mantenimiento de instalaciones y proyectos de mejora capital. Ingeniero Profesional licenciado y graduado de la Universidad Estatal de Pensilvania, D’Amour aporta más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado. Ha servido a la Ciudad de Santa Bárbara desde 2007, más recientemente como Ingeniero de la Ciudad, y también ha ocupado roles como Director de Obras Públicas interino y Director Interino del Aeropuerto.

Durante su mandato, la Ciudad ha entregado numerosos proyectos de capital de alto impacto, modernizado sistemas de infraestructura y fortalecido la coordinación entre departamentos para mejorar la prestación de servicios y los resultados comunitarios.

“Las Obras Públicas tocan cada parte de nuestras vidas cotidianas, desde las carreteras que conducimos hasta los edificios que usamos. Como residente de esta ciudad de clase mundial, estoy orgulloso de liderar un equipo que está dedicado a hacer de Santa Bárbara un lugar seguro, sostenible y vibrante para vivir,” dijo D’Amour.

Para información y servicios del departamento, visite Departamento de Obras Públicas (SantaBarbaraCA.gov/PW).

Nuevo Departamento de Recursos Hídricos Será Dirigido por Joshua Haggmark



El recientemente establecido Departamento de Recursos Hídricos consolidará todos los servicios relacionados con el agua bajo una sola entidad, incluyendo el suministro de agua, el sistema de agua, el sistema de aguas residuales y las operaciones de desalinización. Joshua Haggmark, un ingeniero civil licenciado y graduado de Cal Poly San Luis Obispo, aporta 25 años de servicio a la ciudad, incluyendo 12 años como Gerente de Recursos Hídricos y más recientemente como Director de Obras Públicas interino.

Bajo su liderazgo, la ciudad ha navegado con éxito una sequía histórica, reactivó la Instalación de Desalinización Charles E. Meyer, y gestionó un diverso portafolio de suministro de agua que incluye el Lago Cachuma, el Embalse Gibraltar, agua subterránea, agua reciclada, Agua Estatal, y agua desalada.

“Nuestros recursos hídricos son esenciales para el futuro de Santa Bárbara, y me siento honrado de haber sido seleccionado para liderar este nuevo departamento enfocado en proteger y mantener este recurso valioso para las generaciones venideras. Este nuevo departamento refleja el fuerte compromiso de la Ciudad con la resiliencia hídrica, y me siento honrado de liderar a un equipo de servidores públicos tan dedicado y profesional,” dijo Haggmark.

Para información y programación sobre recursos hídricos, visite Recursos de agua (SantaBarbaraCA.gov/water).