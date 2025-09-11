City of Santa Barbara Announces New Public Works Director, Launches Water Resources Department
SANTA BARBARA, Calif. – The City of Santa Barbara is pleased to announce the appointment of Brian D’Amour as Public Works Director and the creation of a new Department of Water Resources, to be led by Joshua Haggmark. Both appointments will become effective September 22, 2025.
Following a highly competitive recruitment process that drew applicants from across the country, the City conducted a rigorous evaluation with input from both internal department heads and external public works professionals. Based on the feedback and final interviews, City Administrator Kelly McAdoo selected both D’Amour and Haggmark to lead the City’s evolving infrastructure and water management efforts.
“This new structure will allow us to better serve our residents and plan strategically for the future of Santa Barbara’s infrastructure and water systems. I’m thrilled to have two proven leaders stepping into these roles, each bringing decades of experience and a deep commitment to our community,” said McAdoo.
The City Council will consider the employment agreements for both directors at its September 16 meeting.
Brian D’Amour Named Public Works Director
As Public Works Director, Brian D’Amour will oversee Engineering and Public Works Operations, including transportation, facilities maintenance, and capital improvement projects. A licensed Professional Engineer and graduate of Pennsylvania State University, D’Amour brings over 25 years of experience in both the public and private sectors. He has served the City of Santa Barbara since 2007, most recently as City Engineer, and has also held roles as Acting Public Works Director and Interim Airport Director.
During his tenure, the City has delivered numerous high-impact capital projects, modernized infrastructure systems, and strengthened interdepartmental coordination to improve service delivery and community outcomes.
“Public Works touches every part of our daily lives—from the roads we drive to the buildings we use. As a resident of this world class city, I’m proud to lead a team that’s dedicated to making Santa Barbara a safe, sustainable, and vibrant place to live,” said D’Amour.
For department information and services, visit Public Works Department (SantaBarbaraCA.gov/PW).
New Department of Water Resources to Be Led by Joshua Haggmark
The newly established Department of Water Resources will consolidate all water-related services under one umbrella, including water supply, water system, wastewater system, and desalination operations. Joshua Haggmark, a licensed Civil Engineer and Cal Poly San Luis Obispo graduate, brings 25 years of service to the City, including 12 years as Water Resources Manager and most recently as Acting Public Works Director.
Under his leadership, the City has successfully navigated an historic drought, reactivated the Charles E. Meyer Desalination Facility, and managed a diverse water supply portfolio that includes Lake Cachuma, Gibraltar Reservoir, groundwater, recycled water, State Water, and desalinated water.
“Our water resources are essential to Santa Barbara’s future, and I’m honored to be selected to lead this new department focused on protecting and sustaining this precious resource for generations to come. This new department reflects the City’s strong commitment to water resilience, and I’m honored to lead such a dedicated and professional team of public servants,” said Haggmark.
For water resources information and programming, visit Water Resources (SantaBarbaraCA.gov/water).
Traducción al Español:
SANTA BARBARA, Calif. – La Ciudad de Santa Bárbara se complace en anunciar el nombramiento de Brian D’Amour como Director de Obras Públicas y la creación de un nuevo Departamento de Recursos Hídricos, que estará dirigido por Joshua Haggmark. Ambos nombramientos entrarán en vigor el 22 de septiembre de 2025.
Después de un proceso de reclutamiento altamente competitivo que atrajo solicitantes de todo el país, la Ciudad realizó una rigurosa evaluación con la participación tanto de jefes de departamento internos como de profesionales externos de obras públicas. Basándose en los comentarios y entrevistas finales, la Administradora de la Ciudad Kelly McAdoo seleccionó a D’Amour y Haggmark para liderar los esfuerzos de gestión de infraestructura y sistemas de agua en evolución de la Ciudad.
"Esta nueva estructura nos permitirá servir mejor a nuestros residentes y planificar estratégicamente el futuro de la infraestructura y los sistemas de agua de Santa Bárbara. Estoy encantada de contar con dos probados líderes asumiendo estos roles, cada uno aportando décadas de experiencia y un profundo compromiso con nuestra comunidad", dijo McAdoo.
El Concejo Municipal considerará los acuerdos de empleo para ambos directores en su reunión del 16 de septiembre.
Brian D’Amour Nombrado Director de Obras Públicas
Como Director de Obras Públicas, Brian D’Amour supervisará Ingeniería y Operaciones de Obras Públicas, incluyendo transporte, mantenimiento de instalaciones y proyectos de mejora capital. Ingeniero Profesional licenciado y graduado de la Universidad Estatal de Pensilvania, D’Amour aporta más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado. Ha servido a la Ciudad de Santa Bárbara desde 2007, más recientemente como Ingeniero de la Ciudad, y también ha ocupado roles como Director de Obras Públicas interino y Director Interino del Aeropuerto.
Durante su mandato, la Ciudad ha entregado numerosos proyectos de capital de alto impacto, modernizado sistemas de infraestructura y fortalecido la coordinación entre departamentos para mejorar la prestación de servicios y los resultados comunitarios.
“Las Obras Públicas tocan cada parte de nuestras vidas cotidianas, desde las carreteras que conducimos hasta los edificios que usamos. Como residente de esta ciudad de clase mundial, estoy orgulloso de liderar un equipo que está dedicado a hacer de Santa Bárbara un lugar seguro, sostenible y vibrante para vivir,” dijo D’Amour.
Para información y servicios del departamento, visite Departamento de Obras Públicas (SantaBarbaraCA.gov/PW).
Nuevo Departamento de Recursos Hídricos Será Dirigido por Joshua Haggmark
El recientemente establecido Departamento de Recursos Hídricos consolidará todos los servicios relacionados con el agua bajo una sola entidad, incluyendo el suministro de agua, el sistema de agua, el sistema de aguas residuales y las operaciones de desalinización. Joshua Haggmark, un ingeniero civil licenciado y graduado de Cal Poly San Luis Obispo, aporta 25 años de servicio a la ciudad, incluyendo 12 años como Gerente de Recursos Hídricos y más recientemente como Director de Obras Públicas interino.
Bajo su liderazgo, la ciudad ha navegado con éxito una sequía histórica, reactivó la Instalación de Desalinización Charles E. Meyer, y gestionó un diverso portafolio de suministro de agua que incluye el Lago Cachuma, el Embalse Gibraltar, agua subterránea, agua reciclada, Agua Estatal, y agua desalada.
“Nuestros recursos hídricos son esenciales para el futuro de Santa Bárbara, y me siento honrado de haber sido seleccionado para liderar este nuevo departamento enfocado en proteger y mantener este recurso valioso para las generaciones venideras. Este nuevo departamento refleja el fuerte compromiso de la Ciudad con la resiliencia hídrica, y me siento honrado de liderar a un equipo de servidores públicos tan dedicado y profesional,” dijo Haggmark.
Para información y programación sobre recursos hídricos, visite Recursos de agua (SantaBarbaraCA.gov/water).
