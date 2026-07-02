El vertiginoso aumento de los ingresos en Mar-a-Lago muestra los lazos entre los intereses comerciales y políticos de Trump

Por Casey Tolan, Isabelle Chapman y Kevin Liptak, CNN

Desde que el presidente Donald Trump retomó el cargo, su fortuna se ha disparado. Una nueva declaración financiera muestra que sus dos principales complejos turísticos de Florida también han registrado aumentos récord en sus ingresos, una clara muestra de cómo se superponen los negocios personales de Trump y su política presidencial.

Trump ha visitado las propiedades de Mar-a-Lago y Trump National Doral más de dos docenas de veces desde principios del año pasado, organizando cenas de recaudación de fondos con un coste de un millón de dólares por cubierto, agasajando a dignatarios extranjeros y dando la bienvenida a galas republicanas.

Líderes de la industria y grupos políticos también se han apresurado a reservar allí también sus propios eventos.

Trump también ha impulsado enormemente los ingresos de Mar-a-Lago al elevar la cuota de inscripción a un millón de dólares poco antes de su reelección.

El lujoso complejo propicia conversaciones improvisadas con el presidente, quien suele cenar en el patio por las noches, según fuentes cercanas al club.

Algunos expertos en ética describieron la confluencia de política y lucro como una oportunidad descarada para que los intereses especiales obtuvieran una línea directa con Trump.

“La gente va a Mar-a-Lago porque quiere estar cerca del presidente”, declaró Robert Weissman, copresidente de Public Citizen, un grupo de defensa de los derechos del consumidor. “Un simple susurro al oído del presidente vale muchísimo, más que lo que pagan para entrar”.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, declaró que “ni el presidente ni su familia han participado jamás, ni participarán jamás, en conflictos de intereses”, y añadió que “todas las acciones del presidente Trump y su administración se realizan en beneficio del pueblo estadounidense”.

Antes de retomar el cargo, Trump se comprometió a no involucrarse en la gestión de su empresa homónima y transfirió sus activos a un fideicomiso administrado por sus hijos, tal como ocurrió durante su primer mandato.

La fortuna personal de Trump se ha disparado durante su mandato como nunca antes, reveló la declaración anual publicada el martes por la Oficina de Ética Gubernamental.

Incrementó significativamente los ingresos que recibió de sus propiedades en Florida, obteniendo casi US$ 77,5 millones de Mar-a-Lago, más del 50 % más que el año anterior y el triple de lo que ganó con el complejo turístico en 2020.

La información revelada también muestra que los complejos turísticos están siendo eclipsados ​​en la cartera del presidente por más de US$ 1.400 millones en ingresos provenientes de sus lucrativas nuevas empresas de criptomonedas, incluyendo la criptomoneda meme $TRUMP y World Liberty Financial, una empresa cofundada por los hijos de Trump.

En total, Trump declaró el año pasado ingresos por criptomonedas casi tres veces superiores a los que obtuvo de su imperio de clubes de golf, hoteles y complejos turísticos.

Trump también declaró ingresos de casi US$ 60 millones procedentes de acuerdos de licencia con empresas inmobiliarias extranjeras para utilizar el nombre Trump en hoteles, campos de golf, rascacielos y otros proyectos inmobiliarios en lugares como Vietnam e India.

En declaraciones a los periodistas el miércoles, Trump atribuyó su inesperada ganancia del año pasado en parte a la subida del mercado de valores, que, según él, también fue beneficiosa para muchos otros.

“¿Saben por qué estoy ganando dinero? Porque la bolsa está subiendo. Todo el mundo está ganando dinero”, declaró Trump. Añadió que “nunca hablo con nadie que maneje el dinero”.

Si bien ya no son tan cruciales para sus ingresos totales como lo fueron en el pasado, tanto Mar-a-Lago como Trump National Doral experimentaron un aumento en sus ingresos en comparación con años anteriores.

Durante su primer mandato, Trump declaró percibir unos ingresos constantes de entre US$ 20 y US$ 25 millones anuales procedentes de Mar-a-Lago. Esa cifra aumentó a unos US$ 50 millones en 2024 y a US$ 77,5 millones en 2025.

En Doral, Trump obtuvo alrededor de US$ 75 millones anuales entre 2017 y 2019, cifra que descendió a US$ 44 millones en 2020 debido a la pandemia del coronavirus.

El club se recuperó, y Trump declaró haber obtenido US$ 110 millones en ingresos procedentes de Doral en 2024 y aproximadamente US$ 122 millones en 2025.

Parte del aumento de los ingresos de Mar-a-Lago provino del incremento en las cuotas de membresía del club.

El costo era de tan solo US$ 100.000 antes de la primera elección de Trump en 2016, pero después de varios aumentos a lo largo de los años, se elevó a US$ 1 millón en 2024, según una persona familiarizada con el asunto.

Los costos para visitar otras propiedades de Trump también se han incrementado, incluyendo los clubes de golf de Trump en Nueva Jersey y West Palm Beach, que él mismo frecuenta. Las tarifas pueden alcanzar cifras de seis dígitos.

En Mar-a-Lago, que Trump ha declarado su residencia principal, el perfil de los miembros ha cambiado en los últimos años, según personas familiarizadas con la composición del club. Ahora hay más miembros que buscan establecer vínculos comerciales con Trump o su administración, afirmaron.

Desde su regreso a la presidencia, muchas de las propiedades de Trump también se han convertido en destinos para eventos de recaudación de fondos republicanos, a menudo con el atractivo de una posible aparición del comandante en jefe.

Según datos de la Comisión Federal Electoral, decenas de candidatos y comités políticos federales han informado haber realizado pagos a Mar-a-Lago o Doral para organizar eventos allí desde que Trump regresó al cargo.

En 2025, Mar-a-Lago fue sede de varias cenas a la luz de las velas, con un costo de un millón de dólares por persona, para MAGA Inc., un super PAC que apoya al presidente, y atrajo a figuras importantes como Elon Musk.

El club también sirvió como sede para múltiples eventos de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano (RNC) en el período previo a las elecciones de mitad de mandato de este año, incluyendo una gala en mayo de 2025.

En total, el RNC gastó más de un millón de dólares en Mar-a-Lago y Doral entre 2025 y 2026.

Algunas empresas con intereses comerciales ante el Gobierno federal han organizado eventos allí.

XTI Aerospace, una empresa que desarrolla tecnología para el vuelo vertical y que obtuvo algunos contratos federales menores durante la administración Biden, organizó una cena en Mar-a-Lago en noviembre de 2025.

El Financial Times informó que el equipo directivo de Pfizer celebró una reunión fuera de las instalaciones en el club en enero de 2025, justo antes de que Trump jurara el cargo por segunda vez.

XTI y Pfizer no respondieron a las solicitudes de comentarios el miércoles por la tarde.

Trump también ha utilizado sus clubes para promocionar sus nuevas y más lucrativas empresas de criptomonedas.

El presidente organizó una gala en Mar-a-Lago para los principales compradores de su memecoin $TRUMP en abril de 2026, donde pronunció un discurso y asistió a un brindis con champán.

Otros grupos que han organizado eventos en el club desde su regreso a la Casa Blanca incluyen a Católicos por los Católicos, que ha apoyado la política republicana.

Trump ha recibido a líderes internacionales y otros políticos prominentes en cenas en Mar-a-Lago, incluyendo reuniones con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en diciembre.

Según su agenda pública, miembros de su gabinete, como el secretario de Comercio Howard Lutnick y el secretario del Tesoro Scott Bessent, también lo han acompañado al complejo turístico.

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