La ola de calor alcanza su punto máximo mientras la costa este de EE.UU. vivirá un sofocante fin de semana del 4 de julio

Por Briana Waxman, meteoróloga de CNN

Una peligrosa ola de calor se está afianzando en la costa este de EE.UU., y las peores condiciones llegarán justo cuando millones de personas se preparan para celebrar el 4 de julio al aire libre.

Si bien el calor sin precedentes azotó partes del Medio Oeste el miércoles, se espera que las temperaturas más altas se desplacen hacia el corredor de la Interestatal 95 el jueves y el viernes.

Se pronostica que las temperaturas alcanzarán los 32 ºC y 37 ºC desde Washington, hasta Boston, con una humedad que elevará la sensación térmica hasta los 43 ºC o más.

El momento no podría ser peor. Se prevé que el calor alcance su punto máximo durante uno de los periodos de mayor afluencia de viajeros y celebraciones al aire libre del año, lo que ha llevado a las ciudades a ampliar los centros de climatización, acortar las rutas de los desfiles y activar los planes de respuesta ante emergencias antes de las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, más de 160 millones de personas se encuentran bajo un riesgo de calor de nivel 3 de 4 (“grave”) o de nivel 4 de 4 (“extremo”) hasta el final de la semana.

Estas categorías se asocian con un fuerte aumento de las enfermedades relacionadas con el calor, especialmente durante olas de calor prolongadas con poca tregua nocturna.

Según los expertos, las olas de calor se han desencadenado por intensas cúpulas de calor —áreas persistentes de alta presión que retienen el aire caliente— y están claramente intensificadas por el calentamiento global.

Muchas ciudades, entre ellas Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington y Raleigh (Carolina del Norte), están abriendo centros de climatización y ampliando los recursos públicos a medida que se instala la peligrosa ola de calor.

El Gobierno federal también se está preparando para afrontar la situación.

El Departamento de Energía ha emitido órdenes de emergencia destinadas a reducir el riesgo de cortes de energía mediante el aumento de la generación de electricidad en la red de interconexión PJM, que abastece a gran parte de la región del Atlántico Medio.

Filadelfia ha declarado una emergencia sanitaria por calor extremo hasta el sábado por la noche y ha acortado el recorrido del desfile del 4 de julio.

La ceremonia, que incluía un discurso virtual en directo del papa, se ha trasladado a un espacio cerrado, y las autoridades han reducido el horario del Festival de Aficionados de la ciudad para la Copa Mundial, previo al partido del sábado entre Paraguay y Francia.

Washington ha activado una alerta por calor extremo hasta el 5 de julio y está ampliando los centros de climatización, los puntos de hidratación y los recursos médicos de emergencia ante la llegada de cientos de miles de visitantes a la capital para los eventos festivos.

Los organizadores de las celebraciones en la explanada de Washington están instalando puntos de agua, carpas climatizadas y autobuses con aire acondicionado para los asistentes.

La ciudad de Nueva York está abriendo cientos de centros de climatización y desplegando unidades médicas móviles con agua, protector solar y controles de salud.

Más de 2.200 quioscos LinkNYC mostrarán indicaciones para llegar al centro de climatización más cercano.

Decenas de récords de temperatura que llevaban mucho tiempo vigentes están a punto de romperse este jueves y el viernes.

La ciudad de Nueva York podría experimentar uno de sus días más sofocantes en décadas.

Si el índice de calor del jueves alcanza los 43 ºC, como se pronostica, se unirá a los únicos tres días con un índice de calor tan alto desde que comenzaron los registros en 1943.

Además, se pronostica que la ciudad alcanzará temperaturas superiores a los 39 ºC el jueves y el viernes consecutivamente por primera vez desde 2011, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se pronostica que Washington, alcanzará los 40 ºC el jueves y los 40,5 ºC el viernes, rozando su récord histórico de 41 ºC.

Se prevé que el 4 de julio en la capital del país sea el más caluroso registrado, con 38 ºC, superando el récord anterior de 37,7 ºC establecido en 1919.

El período de tres días comprendido entre el jueves y el sábado podría ser el más caluroso en Washington, desde 1930, con máximas que rondarán 37 ºC cada día.

En Filadelfia, la temperatura podría alcanzar los 40 ºC el jueves, mientras que en Boston se pronostica que superará los 37 ºC el jueves y llegará a los 40 ºC el viernes.

En el este de Virginia, el servicio meteorológico afirma que esta podría ser la ola de calor más importante de la región desde la de julio de 2012, que provocó una docena de muertes en el estado, parte de los más de 30 fallecimientos relacionadas con el calor en cuatro estados.

La mayor preocupación no es solo el calor diurno. Las noches cálidas y húmedas ofrecen poco alivio, ya que las temperaturas apenas bajan de los 20 ºC en muchos lugares y les cuesta descender por debajo de los 27 ºC en las zonas urbanas.

Sin noches más frescas, el cuerpo tiene pocas oportunidades de recuperarse antes de otro día de calor peligroso.

Son las temperaturas y la humedad las que aumentan los riesgos para la salud. La alta humedad mantiene la temperatura elevada e impide que el sudor se evapore eficazmente, lo que dificulta que el cuerpo se enfríe.

Se espera que el clima comience a mejorar en algunas zonas del Medio Oeste durante el fin de semana festivo, antes de extenderse gradualmente a partes del Noreste.

Sin embargo, se prevé que gran parte del Sur continúe con temperaturas superiores a lo normal hasta la próxima semana.

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Con información de Kate S. Peterson y Andrew Freedman de CNN, junto con los meteorólogos Mary Gilbert y Chris Dolce.