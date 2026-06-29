Ola de calor peligrosa y potencialmente récord abrasará a millones este 4 de julio en EE.UU.

Por Briana Waxman, meteoróloga de CNN

Millones de estadounidenses en la mitad oriental de Estados Unidos se enfrentan a un periodo prolongado de calor peligroso y potencialmente récord, justo cuando los estadounidenses se preparan para salir al aire libre y celebrar el 250º Día de la Independencia del país.

El calor y la humedad opresivos se mantendrán sobre el Medio Oeste a principios de esta semana, luego se desplazarán hacia el Atlántico medio y el Noreste para este miércoles. La extensa cúpula de calor persistirá sobre el este, especialmente en el corredor de la I-95, y alcanzará su punto máximo este viernes, justo a tiempo para el largo fin de semana del 4 de julio.

Muchas zonas soportarán varios días consecutivos con temperaturas cercanas o superiores a los 38 °C, mientras que la humedad hará que los índices de calor, o temperaturas de “sensación térmica”, lleguen a los 43 °C o más.

Las olas de calor en todo el mundo se están volviendo más intensas y frecuentes debido al calentamiento causado por el ser humano a partir de la contaminación por combustibles fósiles. Las olas de calor récord en Europa la semana pasada y en el oeste de Estados Unidos en marzo son dos ejemplos recientes.

El calor también es el tipo de clima más mortal en Estados Unidos, con un promedio anual de muertes mayor que el de tornados, huracanes y rayos combinados, según las estadísticas del servicio meteorológico.

La mayor preocupación no es solo cuán calurosas se vuelven las tardes, sino también que el calor no se detendrá cuando se ponga el sol. La combinación de varios días consecutivos de calor y noches excepcionalmente cálidas en una vasta área geográfica representa una grave amenaza para la salud.

Más de 100 récords diarios de temperaturas máximas podrían igualarse o superarse, pero más de 250 récords de temperaturas mínimas nocturnas cálidas podrían ser desafiados solo esta semana.

El mensaje del Servicio Meteorológico Nacional ha sido consistente: esta ola de calor es diferente. En el este de Virginia, el servicio meteorológico dice que esta podría ser la ola de calor más significativa de la región desde julio de 2012, que resultó en una decena de muertes en el estado, entre más de 30 fallecimientos relacionados con el calor en cuatro estados. Otras oficinas de pronóstico desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra advierten de que varios días de calor peligroso y noches inusualmente cálidas crearán un riesgo elevado de enfermedades relacionadas con el calor.

Se pronostica que Richmond, Virginia, superará los 38 °C durante tres días consecutivos, lo que podría romper récords diarios cada día y acercarse a las temperaturas más altas registradas en julio en la ciudad.

En Carolina del Norte, no se espera que Raleigh desafíe su récord histórico de temperatura máxima de 41 °C, pero las temperaturas mínimas nocturnas a finales de esta semana podrían acercarse al récord histórico de temperatura mínima nocturna más cálida de la ciudad, de 27 °C.

En la ciudad de Washington, máximas de 38 °C el jueves y 39,4 °C el viernes romperían récords diarios si se confirma el pronóstico, mientras que las temperaturas nocturnas podrían mantenerse por encima de los 27 °C, amenazando los récords de mínimas cálidas. La ciudad de Nueva York podría igualar tanto su récord diario de temperatura máxima el jueves como su récord de temperatura mínima nocturna más cálida la noche del jueves.

La próxima ola de calor también tendrá un alcance masivo. Más de 100 millones de personas se encuentran en un nivel 3 de 4 de riesgo de calor “mayor” o nivel 4 de 4 de riesgo de calor “extremo”, desde el sur profundo hasta el norte, en partes de Minnesota, Wisconsin, Michigan y Maine, y tan al este como Nueva York y Boston, en uno o más días de esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Un calor tan severo puede afectar a cualquier persona que no cuente con la refrigeración o hidratación adecuada, de acuerdo con el servicio meteorológico. Se espera poco alivio durante la noche, ya que la alta humedad mantiene las temperaturas elevadas e impide que el sudor se evapore de manera eficiente, dificultando que el cuerpo se enfríe.

Las temperaturas mínimas esta semana no bajarán de los 21 a 24 grados Celsius en el Medio Oeste y los Grandes Lagos. Las zonas urbanas, donde el concreto y el asfalto absorben el calor durante el día y lo liberan lentamente durante la noche, podrían tener dificultades para bajar mucho de los 27 grados.

La exposición prolongada al calor extremo puede causar enfermedades como agotamiento por calor, calambres por calor y el tipo más grave, el golpe de calor, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. Las visitas a las salas de emergencia por enfermedades relacionadas con el calor aumentan en los días de riesgo “mayor” y “extremo”, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se espera que la ola de calor alcance su punto máximo durante uno de los periodos más concurridos de viajes y celebraciones al aire libre del año. Millones de estadounidenses que asistan a desfiles, parrilladas, eventos deportivos y fuegos artificiales del 4 de julio deben prepararse para un calor peligroso, especialmente durante las horas de la tarde y el inicio de la noche.

Partes del Medio Oeste y el Noreste verán que las temperaturas disminuyen más adelante en el fin de semana festivo, a medida que la cresta de alta presión en los niveles superiores se debilita y se desplaza hacia el oeste, permitiendo el desarrollo de tormentas eléctricas. Sin embargo, se espera que las temperaturas por encima del promedio persistan en gran parte del sur durante la semana siguiente.

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Con información de Chris Dolce, meteorólogo de CNN.