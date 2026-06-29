Cómo la Corte Suprema de Justicia se convirtió en un poder que está transformando Estados Unidos

Análisis por Stephen Collinson, CNN

A veces, últimamente, da la sensación de que la Corte Suprema está dirigiendo el país.

Los nueve magistrados están siendo llamados repetidamente a dirimir las disputas más polémicas que surgen de las divisiones internas de una nación dividida en dos bandos ideológicos y que otras instituciones disfuncionales no han logrado resolver de manera decisiva.

Además, Donald Trump, presidente que ha cumplido sus promesas de provocar una grave alteración constitucional y que a menudo incluso aprovecha los casos que pierde para afilar su hacha política, los arrastra constantemente a la contienda.

En medio de la tormenta que rodea a Trump, el tribunal está elaborando normas morales modernas sobre cuestiones sociales que podrían cambiar el carácter del país, remodelando aspectos del sistema electoral, y abordando controversias de la guerra cultural inherentes al proyecto político del presidente, como los derechos de las personas transgénero y quién tiene derecho a ser ciudadano.

Para un ciudadano común, la voz decisiva de la corte en los asuntos más complejos del país a menudo lo ha hecho parecer una fuerza gobernante en sí misma, en lugar de la modesta rama que, según el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, simplemente se encarga de dictar sentencia en materia legal y constitucional.

El contraste es abismal entre el dinamismo de los debates intelectuales de la corte y el Congreso, que o bien ha olvidado cómo legislar para impulsar el cambio o bien ha cedido voluntariamente su poder a la Casa Blanca.

Una serie de recientes fallos de la Corte Suprema, producto de los constantes intentos de Trump por poner a prueba los límites de su autoridad —y la victoria del presidente el lunes, que podría permitirle desmantelar la cúpula de agencias gubernamentales cuasi independientes— ponen de manifiesto una tendencia creciente.

La Corte no solo dictamina dónde reside el poder en el sistema político estadounidense, sino que lo redistribuye activamente.

No es la primera vez en la historia que el tribunal se encuentra en medio de la efervescencia política.

Sus fallos durante la época de la esclavitud y el bloqueo de los programas del New Deal del presidente Franklin Roosevelt también se produjeron en medio de grandes convulsiones políticas.

Durante la presidencia de Barack Obama, el tribunal legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en un fallo histórico que pareció presagiar, por un instante, una era más liberal.

Y la anulación del derecho constitucional al aborto en 2022 supuso una famosa victoria política, largamente gestada, para los evangélicos y el movimiento jurídico conservador.

El segundo mandato de Trump ha llevado a la corte a un terreno especialmente volátil.

Existen varias razones por las que casi todas las decisiones de la corte de Roberts se ven a través de una lente sumamente partidista, incluso si los magistrados, en sus libros y entrevistas, señalan a menudo que la mayoría de los fallos no se dividen por líneas ideológicas.

Un factor superficial es que el público se entera de las tensiones entre los propios magistrados a través de la cobertura informativa y las redes sociales, como el intercambio entre los magistrados Samuel Alito y Sonia Sotomayor la semana pasada.

Las contundentes disidencias también consolidan regularmente la impresión que tienen quienes no pertenecen a la corte de que este es un campo de batalla ideológico.

La percepción que tienen los demócratas de la mayoría conservadora también está irrevocablemente marcada por la sensación de que fue concebida mediante artimañas, después de que los republicanos del Senado bloquearan al último candidato de Obama para el tribunal a la espera de unas elecciones inminentes, pero aceleraran la designación de la candidata de Trump, Amy Coney Barrett, en circunstancias similares tras la muerte de la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg en 2020.

Los constantes ataques de Trump contra las sentencias que considera injustas y la idea errónea de que los jueces que nominó deberían serle leales en lugar de a la Constitución difícilmente benefician a la corte.

Pero existe una razón más profunda por la que se considera que la corte está al servicio de Trump: su postura sobre el poder ejecutivo expansivo.

Roberts pasó sus años formativos como miembro del personal de la Casa Blanca de Ronald Reagan, donde pensadores conservadores gestaban la teoría del ejecutivo unitario: un presidente mucho más poderoso.

Esta arrogancia alcanzó su punto álgido en la Corte Suprema justo cuando un presidente que había recuperado el poder decidió extender su cargo hasta los límites constitucionales e incluso más allá de ellos.

En los últimos años, algunas decisiones de la Corte Suprema parecen haber reforzado la idea de Trump de que su poder es casi ilimitado, especialmente una decisión de 2024 derivada de los casos penales de Trump que dictaminó que los expresidentes gozan de amplia inmunidad por los actos oficiales realizados durante su mandato.

El escepticismo que la mayoría conservadora muestra hacia la regulación empresarial también parece encajar bien con Trump, ya que parece estar intentando revertir décadas de políticas destinadas a limitar las sinergias entre la gran riqueza y el poder político.

El lunes, en un caso relacionado con el despido por parte de Trump de un comisionado de la Comisión Federal de Comercio, el tribunal revocó un precedente de 1935 que había permitido al Congreso restringir la autoridad del presidente para destituir a los jefes de las agencias con el fin de garantizar su independencia.

Uno de los artífices de la ley que creó la FTC en 1914 fue el senador de Nevada Francis Newlands, quien profesaba ideas supremacistas blancas consideradas extremas incluso para la época, pero que tenía una visión de futuro al aspirar a acabar con los gigantescos monopolios industriales del siglo XIX que estrangulaban el capitalismo de mercado y corrompían el sistema político.

“Es fundamental que no esté expuesta a ninguna sospecha de parcialidad”, citaron los periódicos de la época a Newlands refiriéndose a la nueva agencia.

Pero la victoria de Trump en la FTC podría permitirle instalar operadores políticos en la FTC o en agencias similares como la Comisión Reguladora Nuclear y la Junta Nacional de Relaciones Laborales, debilitando un siglo de protecciones.

El presidente calificó el fallo de la FTC sobre Truth Social como “El mayor aumento del poder presidencial en los últimos 100 años”.

Rebecca Kelly Slaughter, la excomisionada de la FTC despedida por Trump que presentó el caso fallido en su contra, dijo que se debería tomar al presidente en serio. “La FTC… es la agencia que el Congreso creó para ser bipartidista, multimiembro e independiente, con el fin de que pueda controlar a las corporaciones más poderosas del país e impedir que prosperen engañando y mintiendo al pueblo estadounidense y enriqueciéndose a costa del pueblo”, declaró Slaughter a Erin Burnett de CNN el lunes.

Una segunda razón fundamental por la que la Corte Suprema parece tener tanto poder relativo es que opera en el vacío dejado por la incapacidad del Congreso para legislar eficazmente.

Por ejemplo, algunos casos recientes de inmigración presentados ante la Corte Suprema podrían haber quedado sin efecto si los legisladores hubieran logrado aprobar una reforma inmigratoria integral.

Un ejemplo de ello es que la mayoría conservadora de la corte le otorgó a Trump una importante victoria la semana pasada al limitar el papel de los tribunales en la resolución de los casos de personas de países como Siria y Haití, devastados por la guerra, a quienes se les concedió el estatus de protección temporal para permanecer en Estados Unidos.

Una nueva ley de inmigración integral —que parece imposible en el actual clima político tan convulso— podría haber aclarado hace tiempo la situación de estos beneficiarios.

La corte de Roberts no siempre ha respaldado las políticas ni los poderes del presidente. Por ejemplo, en uno de los fallos más importantes de los últimos años, el tribunal dictaminó en febrero que la ley no autoriza al presidente a usar poderes de emergencia para imponer aranceles.

Esto desbarató de inmediato una de las políticas más emblemáticas de Trump: la del comercio, un tema que, al igual que la inmigración, contribuyó a su ascenso político.

Y Trump sufrió otra derrota el lunes, cuando Roberts y Barrett se unieron a los tres magistrados liberales del tribunal para rechazar una impugnación del Comité Nacional Republicano a una ley de Mississippi que permite que se contabilicen ciertas papeletas si se reciben después del día de las elecciones.

El caso ofreció una inusual buena noticia para los activistas electorales, ya que la corte de Roberts ha debilitado repetidamente la Ley de Derechos Electorales de 1965, una ley fundamental de los derechos civiles.

Los fallos que sí perjudican a Trump contribuyen a reforzar una paradoja: mientras trabaja sistemáticamente para ampliar los poderes presidenciales que tanto disfruta, la Corte Suprema sigue siendo una de las pocas instituciones gubernamentales en funcionamiento que lo limitan.

Los tribunales inferiores también han ralentizado en ocasiones el segundo mandato de Trump, desde su agenda comercial populista hasta el intento, ahora revertido, de poner su nombre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Pero Trump ha prevalecido en suficientes ocasiones —o simplemente ha superado el metódico proceso judicial— como para ampliar innegablemente el alcance de su cargo.

En algún lugar, un futuro presidente demócrata podría estar analizando los precedentes de Trump y elaborando estrategias para borrar su legado, suponiendo que el tribunal mantenga su doctrina del poder ejecutivo si la Casa Blanca cambia de manos.

Pero a menos que el Congreso finalmente recupere su autoridad constitucional —y salvo el improbable escenario de un presidente que ceda el poder voluntariamente—, la Corte Suprema seguirá siendo un actor clave en las batallas sobre quién realmente gobierna Estados Unidos.

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