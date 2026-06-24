Gobernar Colombia será realmente difícil para Abelardo de la Espriella. Estas son las razones

Análisis por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La ajustada victoria que consiguió Abelardo de la Espriella en Colombia, la segunda vuelta más reñida de la historia del país, puede ser algo menor comparado con el enorme desafío que significará conseguir la gobernabilidad para el líder ultraderechista, con una exigua representación en el Congreso.

Para De la Espriella, el espaldarazo de recibir casi 13 millones de votantes, cifra récord en Colombia, está matizada por que consiguió solo cerca de 250.000 votos más que Cepeda, según datos de la Registraduría. Además, es una diferencia más estrecha que la que anticiparon las últimas encuestas, lo que ya se trasladó a la retórica del líder ultraderechista, que el domingo tras conocer los primeros números llamó a un consenso.

“Creo que el resultado hizo que gire un poco el discurso. Pensaba que iba a ganar por más margen. Le tocó leer el ambiente”, dijo a CNN el analista político Pedro Viveros. “Fue muy cuidadoso con los temas sociales, con no meterse con los logros de este gobierno. Si hubiera ganado por una diferencia de un millón de votos, el discurso sería otro”, afirmó.

Tras las elecciones legislativas realizadas en marzo, quedó claro que quien suceda a Gustavo Petro el 7 de agosto no contará con mayoría legislativa propia. De la Espriella adelantó que tiene listos 90 decretos para implementar desde el Poder Ejecutivo reformas en seguridad, economía, salud y educación.

De la Espriella, que compitió como independiente, cuenta con apenas tres senadores del partido Salvación Nacional, mientras que el Centro Democrático ya anunció que sus 17 senadores y 30 representantes de la Cámara serán oficialistas. Sin embargo, no está claro cuántos legisladores del Partido Liberal, el Conservador, Cambio Radical y La U le darán su apoyo. La primera minoría continuará siendo la bancada de 25 senadores del izquierdista Pacto Histórico.

Para Viveros, el líder del movimiento Defensores de la Patria, que durante la campaña vapuleó a los partidos tradicionales -incluso después de la primera vuelta-, encara ahora las negociaciones desde una posición más débil, pero que le puede facilitar el diálogo. “La necesidad de sacar adelante una agenda para lo que quiere hacer va a llevar a que muchos partidos y sectores se acerquen, incluso desde la solidaridad. El discurso me da a entender que los está llamando, les está diciendo que no hay enemigos”, indicó.

En esa conformación, el uribismo está llamado a ser el aliado más sólido, ya que hay coincidencias ideológicas. “Hay que ver cómo el Centro Democrático va a poner los límites. En temas como el de la Paz Total, no habría muchas dificultades”, dijo a CNN el politólogo Alejo Vargas, docente de la Universidad Nacional de Colombia.

El investigador también recordó que Petro dio cabida en su gabinete a figuras de otros partidos para buscar la gobernabilidad, algo que podría intentar el ganador de esta elección, aunque la coalición en 2022 se desbarató en cuestión de meses.

El Pacto Histórico, una vez que se sacuda de la derrota, queda envalentonado como la principal fuerza opositora, con Cepeda a la cabeza. De la Espriella ya le pidió a Petro y a Cepeda que se abstengan de “desatar un incendio social” en Colombia.

“La oposición queda muy viva. Cepeda como líder y Petro como ciudadano libre ser oposición en las calles. Tienen calle, con 25 senadores y 36 representantes, y tienen Congreso, con 25 senadores y 36 representantes”, dijo Viveros.

Además, destacó que la votación confirma que el primer gobierno de corte progresista en el país no fue una excepcionalidad. “Cepeda dice con sus votos que se está consolidando la izquierda en Colombia, que no era pasajera como mucha gente pensó. Está diciendo ‘llegamos para quedarnos, vamos a defender esa obra de gobierno’”.

En el mensaje en el que reconoció la victoria de De la Espriella, Cepeda adelantó el nuevo rol que tendrá el Pacto Histórico. “Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”, dijo Cepeda, quien tiene derecho a una curul en el Congreso.

Por su parte, Vargas consideró que Cepeda, como estrategia de cara a las elecciones de 2030, no plantea una oposición tan obstruccionista, sino alternar posturas constructivistas con la presión callejera. Allí volcaría toda la experiencia acumulada en más de 15 años en el Congreso, donde se convirtió en uno de los mayores referentes del antiuribismo.

“Si Cepeda ve que puede consolidarse como el jefe de la izquierda y de la oposición, podría estar convencido de que puede ser el próximo presidente, y jugar a ser un jefe de oposición serio, crítico, pero colaborador. Puede combinar bien la faceta con convocatorias a movilización”, comentó.

En ese juego también tendría que participar De la Espriella para no fogonear el clima callejero. El ultraderechista prometió fuertes ajustes económicos que atentarían contra las conquistas sociales enarboladas por el gobierno de Petro. “No creo que a De la Espriella le interese echarse encima toda una protesta social cuándo podría neutralizarlo con algunos acuerdos con Cepeda”, sostuvo Vargas.

En una región con varios casos en los que el electorado muestra poca paciencia a los nuevos presidentes y reclama resultados inmediatos, el gobierno entrante pasará por un ajustado equilibrio entre cumplir promesas y el riesgo de encender una mecha social.

En contraste con los desafíos en el plano interno, a nivel regional De la Espriella está acompañado. Tiene el respaldo de Donald Trump y el domingo fue felicitado rápidamente por varios líderes de la región, la mayoría de ellos afines ideológicamente. Aunque las comparaciones más inmediatas son con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, por las problemáticas de seguridad de Colombia y sus promesas de mano dura, la figura de un outsider sin una bancada fuerte es más similar a la del argentino Javier Milei.

El autodenominado “Tigre”, un abogado y empresario de 47 años, sin recorrido político y con la promesa de enfrentar a “la casta”, podría seguir los pasos del líder de La Libertad Avanza, que se alió con el macrismo y otras agrupaciones al comenzar su gestión a fines de 2023, con los que logró aprobar leyes trascendentales y recibir facultades, pero también cometió errores no forzados propios de la inexperiencia.

De la Espriella confirmó en campaña sus habilidades como candidato, pero como presidente deberá mostrar su capacidad en una faceta muy diferente para gobernar.

Si Petro llegó con una reivindicación a “los nadies”, las poblaciones marginadas y pobres, el “Tigre” tuvo un discuso marcado contra el establishment. “De la Espriella dice que llega con ‘los nunca’ para ganar a los de siempre, pero tiene que aprender de ellos, son los que conocen el manejo del estado”, expuso Viveros. “No digo que lleve a ‘los de siempre’, pero debe aprender cómo se maneja el poder. Si no, va a enredarse buscando una nueva forma de liderar, con los errores de alguien que nunca ha estado en el Gobierno”, agregó.

El analista indicó que es difícil sostener la promesa de combatir siempre a la casta y recordó que Petro “tardó tiempo en aprender y se volvió un gobierno incompetente”.

El politólogo Vargas indicó que la figura clave en un gobierno de De la Espriella sería su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, que cobró un perfil más alto en las últimas semanas de campaña. “Tiene experiencia como ministro de Comercio y de Hacienda, fue rector de cuatro universidades, él sí sabe gestionar. Todo indica que ha ganado ascendencia sobre De la Espriella”, afirmó. También destacó la figura de Mauricio Gómez Amín, exsenador que fue el jefe de campaña de Defensores de la Patria y es voceado como posible ministro del Interior, para ajustar desde el gabinete las tuercas en los pasillos del Congreso.

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