El auge del k-pop: cómo los grupos surcoreanos conquistaron el mundo

Por Erica Hwang, CNN

En los últimos 30 años, el k-pop ha evolucionado desde sus inicios en la escena de baile underground de Corea del Sur hasta convertirse en un fenómeno global. Así es como llegó a donde está hoy.

1992: considerado el verdadero origen del k-pop, Seo Taji and Boys revolucionaron la música coreana al ser los primeros en mezclar letras coreanas con hip-hop, rap, rock y estilos pop occidentales, transmitiendo mensajes rebeldes que hablaban directamente a los jóvenes.

1996: El grupo H.O.T. (High-five Of Teenagers) fue creado por una de las tres principales agencias musicales de Corea, SM Entertainment, y fue el primer grupo formado a través de un sistema de “entrenamiento de ídolos” que ahora es común. Su estilo de moda, bailes sincronizados y fuerte compromiso con los fans crearon el modelo para muchos grupos de ídolos que les siguieron.

1999: Cuando g.o.d. (Groove Over Dose) debutó con “To Mother”, la emotiva mezcla de balada y rap los hizo populares entre generaciones. Eran conocidos por su mezcla de pop y R&B, con letras significativas sobre la vida cotidiana. El grupo también se convirtió en estrella de programas de telerrealidad, demostrando que los ídolos podían tener carreras en el entretenimiento más allá del K-pop.

2000: La cantante solista BoA debutó con solo 13 años. Fue entrenada por SM Entertainment y lanzó música en coreano, japonés e inglés, convirtiéndose en la primera artista femenina coreana en encabezar las listas Oricon de Japón y colocar un álbum en las listas Billboard 200.

2003: TVXQ, también conocidos como DBSK, eran conocidos por sus potentes voces y coreografías perfectas. Como muchas bandas de k-pop de la “segunda generación”, comenzaron a ganar seguidores en el extranjero. Después de debutar con “Hug” en 2003, se convirtieron en uno de los grupos de k-pop más vendidos en Japón: agotaron las entradas del Tokyo Dome en 2009 y desde entonces han seguido superando sus propios récords de ventas, vendiendo 1 millón de entradas en 2018 para la gira “Begin Again”.

2005: Super Junior debutó con “Twins (Knock Out)” —una versión rap-rock de la canción “Knock Out” de la boy band británica Triple 8— con rapeos rápidos y un bajo prominente. En su apogeo, tuvieron 13 miembros, y su canción “Sorry, Sorry” se convirtió en un éxito viral en toda Asia en 2009, desatando una tendencia de baile.

2006: Bigbang debutó con “La La La” y se convirtió en un éxito instantáneo, vendiendo más de 40.000 copias de su primer álbum. A diferencia de muchos ídolos, escribieron y produjeron su propia música desde el principio, y su actitud y estilo les dieron una ventaja única. Los éxitos del grupo incluyen “Haru Haru,” “Bang Bang Bang” y “Fantastic Baby,” y 20 años después, tres de sus cinco miembros regresan para una gira mundial, que comenzará en agosto de este año.

2008: Wonder Girls, que debutaron con “Irony” en 2007, se convirtieron en el primer grupo de k-pop en entrar en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos con una versión en inglés de su éxito “Nobody”. Un año después, abrieron los conciertos de los Jonas Brothers e intentaron entrar en el mercado estadounidense. Aunque su incursión en Estados Unidos fue de corta duración, allanaron el camino para que futuros artistas de k-pop pensaran a nivel global.

2009: “Gee” de Girls’ Generation estableció el récord de la canción número uno de mayor duración en Corea y fue un éxito viral en todo el mundo. Conocido como “el grupo femenino de la nación” en Corea del Sur, el grupo de nueve miembros había debutado dos años antes con “Into the New World”, y contaba con fuertes voces, buena apariencia y carisma.

2009: Con coreografías precisas como una navaja, moda innovadora y un toque experimental, SHINee ayudó a definir una era elegante y orientada al rendimiento en el k-pop. Tras irrumpir en la escena en 2009, reinventaron continuamente su sonido, desde el R&B hasta el pop electrónico, y su estilo limpio y creativo aún resuena en muchos grupos más recientes hoy en día.

2011: Dos años después de su debut, el himno del cuarteto 2NE1 “I Am the Best” se convirtió en un éxito mundial. Tenían una imagen feroz y de ciencia ficción, y rompieron el molde del grupo femenino adorable. Combinando hip-hop, pop y música electrónica con moda audaz, 2NE1 se convirtió en uno de los primeros grupos femeninos en ganar una sólida base de fans internacional, especialmente en Estados Unidos.

2012: Aunque PSY estaba activo en la escena musical de Corea desde 2001, fue en 2012 cuando su canción “Gangnam Style” conquistó el mundo. Se convirtió en el primer video de YouTube en alcanzar 1.000 millones de vistas y llegó al puesto número 2 en el Billboard Hot 100. El baile humorístico de la canción y su pegajoso ritmo la convirtieron en una sensación viral. A menudo se le atribuye haber llevado el k-pop a una audiencia global, marcando el inicio de las bandas de la “tercera generación” que triunfarían más allá de Asia.

2013: “XOXO,” el álbum debut de la boyband surcoreano-china EXO, vendió más de 1 millón de copias, una hazaña rara en la era digital. Son conocidos por su coreografía ultra sincronizada, conceptos de ciencia ficción y potentes voces. El grupo se lanzó como una inusual banda de dos partes: EXO-K se promocionaba en Corea y EXO-M se promocionaba en China, lo que permitía que el mismo grupo actuara en diferentes idiomas y adaptara los lanzamientos para cada mercado. Ilgan Sports/ImaZinS Editorial/Multi-Bits/Getty Images

2015: Twice surgió en 2015 con un estilo juguetón y animado con ganchos pegajosos, visuales burbujeantes y coreografías fáciles de seguir, que rápidamente resonaron tanto en Corea del Sur como en Japón. Éxitos como “Cheer Up” y “TT” se convirtieron en clásicos de la cultura pop, mostrando cómo el concepto “lindo” de alta energía junto con coreografías virales podía impulsar a la próxima generación de grupos femeninos.

2019: Blackpink se convirtió en el primer grupo de k-pop en presentarse en Coachella. El grupo femenino, que debutó en 2016, ha establecido decenas de récords: a principios de este año, alcanzaron los 100 millones de suscriptores en YouTube, convirtiéndose en el primer canal oficial de un artista en lograr este hito. Su música está mezclada con letras en inglés, y el grupo colabora regularmente con estrellas internacionales, ayudando a llevar el k-pop profundamente a la cultura pop occidental.

2020: BTS se convirtió en la primera banda de k-pop en recibir una nominación al premio Grammy, y más tarde ese año, hizo historia al ser el primer grupo de k-pop en encabezar la lista Billboard Hot 100, con “Dynamite”. Creado por una pequeña agencia de talentos, BTS construyó una base de fans global desde su debut en 2013 con letras personales sobre la juventud, la presión y la salud mental. Después de una pausa desde 2022 hasta 2025 por el servicio militar obligatorio, los siete miembros se reunieron este año para su gira más grande hasta la fecha.

2025: Basándose en el éxito global de BTS y Blackpink, la siguiente ola del k-pop fue impulsada por grupos de la “cuarta generación” como Stray Kids (en la foto), quienes debutaron en 2018. La boyband ha batido repetidamente récords en la lista Billboard 200 de Estados Unidos, más recientemente en noviembre de 2025, cuando su álbum “Do It” debutó en el número uno, su octavo álbum consecutivo en lograrlo.

2026 y más allá: Los grupos de k-pop de quinta generación —como el grupo mixto Allday Project (en la foto), que saltó a la fama el año pasado— ahora están rompiendo límites en el rendimiento, la moda y el alcance global. Ya no es un concepto de nicho, el k-pop se ha transformado en una industria multimillonaria y se ha consolidado como una fuerza a tener en cuenta.

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