Trump afirma que Irán hizo concesiones en el acuerdo, pero Irán niega esta versión

Análisis por Aaron Blake

Desde que se publicó un memorando de entendimiento la semana pasada que parecía muy sesgado a favor de Irán, el Gobierno de Trump siguió afirmando que Teherán acordó otras concesiones importantes en las negociaciones en curso.

El problema es que ninguna de ellas aparecía en el memorando, e Irán sigue negándolas.

Y dado los problemas de credibilidad ya demostrados por el Gobierno de Trump, no está claro en absoluto en quién confiar.

El mayor ejemplo ocurrió la mañana del martes, cuando el presidente Donald Trump afirmó rotundamente que Irán había accedido a someterse a importantes inspecciones nucleares a perpetuidad.

“… Irán acordó total y completamente llevar a cabo inspecciones nucleares al más alto nivel mucho tiempo en el futuro (¡Infinito!!!)”, escribió en Truth Social. “Esto asegurará la ‘Honestidad Nuclear’. ¡Si no estuvieran de acuerdo con esto, no habría más negociaciones!”

De manera similar, el vicepresidente J. D. Vance en una conferencia de prensa el lunes en Suiza citó un “hito importante”. Dijo que Irán había accedido a admitir inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Pero Irán rechazó la idea de que haya habido algún avance significativo en este frente. En cambio, dijo que su trabajo con la OIEA, la agencia de vigilancia nuclear de las Naciones Unidas, continuaría “bajo los procedimientos actuales”.

El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que Irán no había accedido a permitir que los inspectores examinaran sus sitios nucleares gravemente dañados y que no había hecho “nuevos compromisos”.

De hecho, a pesar de la afirmación de Vance de un avance importante, la OIEA ya tiene acceso limitado a Irán. Así que el mero hecho de ser admitido no es, en sí mismo, un gran paso adelante.

Las inspecciones Fuller fueron también una parte importante del acuerdo del Gobierno de Obama con Irán del que Trump se retiró.

Pero Trump no se retractó la tarde de este martes mientras se dirigía a un evento en Pensilvania. “Están equivocados, están equivocados”, les dijo a los reporteros acerca de los iraníes. “Lo tenemos controlado: 100 % de inspecciones. Y si ellos tuvieran razón, cancelaría las reuniones ahora mismo”.

El Gobierno de Trump también afirmó esta semana que los muchos miles de millones en activos iraníes que serían descongelados como parte de un acuerdo de paz se usarían en productos estadounidenses.

Hizo esta afirmación mientras intenta combatir las críticas de que Irán podría usar el dinero, junto con al menos US$ 300.000 millones en fondos de reconstrucción de los países del Golfo, para reconstruir sus fuerzas armadas o financiar el terrorismo. Incluso muchos conservadores se han quejado de las extensas concesiones financieras a Irán en el acuerdo.

Vance dijo el lunes que el negociador principal Jared Kushner había elaborado un plan en el que el gasto del dinero sería aprobado por Estados Unidos y Qatar. Dijo que “entonces el dinero realmente iría a comprar soja estadounidense, maíz estadounidense y trigo estadounidense para beneficio del pueblo iraní”.

“Si alguna vez se descongelan los activos iraníes, van a enriquecer a los agricultores estadounidenses y ayudarán a alimentar al pueblo iraní”, dijo Vance.

El embajador de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, dijo el lunes en Fox News que “van a comprar cultivos estadounidenses”.

Trump añadió la mañana de este martes en su publicación en redes sociales que el dinero sería “controlado por EE.UU., y se usaría para la compra de alimentos y suministros médicos, exclusivamente de los Estados Unidos”.

Pero cuando Laura Ingraham de Fox cuestionó a Waltz sobre qué tan firme era el acuerdo, Waltz sugirió que aún se estaba negociando. Dijo que “cómo controlamos” el dinero está “siendo negociado justo ahora mientras hablamos”.

Y el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Ali Bahreini, rechazó la idea este martes.

“Irán es el único país que decide qué hacer con sus activos”, dijo Bahreini. Agregó: “rechazo cualquier afirmación sobre que habría cualquier rol para cualquier otro país para tener influencia en esas decisiones o en esos procesos”.

El memorando de entendimiento dice que se permitirá a los buques transitar por el estrecho de Ormuz, que Irán ha aprovechado enormemente al cerrarlo, “sin cargo, solo por 60 días”.

Qué sucede después de eso, las dos partes no pueden estar de acuerdo.

Trump dijo la semana pasada en la cumbre del G7 en Francia que el estrecho también estaría “libre de peajes” más allá de los 60 días.

“Alguien dijo: “Oh, es libre de peaje para… No, no, es gratuito y punto”, afirmó Trump el martes pasado. “Cuando se abra de forma permanente, será libre de peaje”.

Agregó el lunes que “tenemos un acuerdo en el que estará abierto, y es libre de peajes. Tuvimos una pequeña discusión sobre eso; es libre de peajes”.

Trump anteriormente hizo una promesa similar en una entrevista con David Sanger de The New York Times, diciendo que el estrecho estaría “permanentemente libre de peajes”.

Pero Irán no ha dicho eso. De hecho, anticipó un plan bajo el cual cobraría “cuotas” por ciertos servicios. Y The New York Times informó la mañana de este martes que ya puso este plan en marcha.

El simple hecho de que el memorando de entendimiento solo establezca que el estrecho sea libre de peaje durante 60 días sugiere que este es un punto de conflicto real.

Y la disputa aparentemente sigue siendo lo suficientemente seria —a pesar de las garantías de Trump— que este fin de semana amenazó con “tomar el control” del estrecho y hacer que Estados Unidos cobre por el paso.

La respuesta a esa pregunta suele ser bastante sencilla, sobre todo cuando se trata de regímenes autoritarios como el de Irán.

Pero la tendencia de Trump a hacer afirmaciones descabelladas y falsas lo hace más complicado.

Este es un presidente, después de todo, que sugirió más de tres decenas de veces durante más de dos meses que un acuerdo con Irán estaba a la vuelta de la esquina. Dijo hace más de dos meses que Irán ya había “aceptado todo” lo que él pedía, cuando claramente no era así.

De manera similar, Trump y su administración afirmaron que los ataques del año pasado a instalaciones nucleares de Irán habían “aniquilado” su programa nuclear. Trump llegó a decir que los ataques también habían destruido la “capacidad nuclear futura de Irán”.

Pero CNN y otros medios informaron que las primeras evaluaciones de inteligencia de EE.UU. no respaldaron estas afirmaciones. Y, efectivamente, ocho meses después, Trump estaba lanzando una guerra citando, nuevamente, la supuesta amenaza nuclear inminente que representaba Irán.

Dicho claramente: el Gobierno de Trump también tiene grandes problemas de credibilidad.

Y eso también se aplica a los términos conocidos de las negociaciones actuales.

Por ejemplo, antes de que se publicara el memorando de entendimiento la semana pasada, se le preguntó a Trump si incluía “un fondo de US$ 300.000 millones financiado por aliados del Golfo”. Dijo que eso era “falso”. Pero efectivamente, el memorando contiene un fondo de reconstrucción de ese tipo.

Vance y la administración también desestimaron ampliamente las afirmaciones sobre el memorando de entendimiento de los medios iraníes como “propaganda”. Un portavoz de la Casa Blanca también dijo que una versión preliminar del memorando publicada por CNN la semana pasada “no refleja el lenguaje del memorando de entendimiento real”.

Sin embargo, muchas de las afirmaciones iraníes terminaron siendo reflejadas en el memorando real. Y el documento final era similar a la versión preliminar publicada por CNN, con algunas diferencias en el lenguaje.

También vale la pena preguntar si algunas de estas concesiones al lado estadounidense son tan inquebrantables y pudieron acordarse tan rápido, ¿por qué no aparecieron en el memorando de entendimiento? ¿Por qué ese documento estaba tan inclinado hacia los iraníes?

El Gobierno de Trump ha sugerido que eso se debe a la política delicada involucrada en el lado iraní de las negociaciones, e incluso que hay algunos acuerdos secretos que no fueron enlistados en el documento.

Pero la política también es delicada en Estados Unidos ahora mismo. Y es posible que el enfoque de “confía en nosotros” del Gobierno no sea suficiente.

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