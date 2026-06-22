Tiroteo en Montreal: al menos dos muertos y el presunto atacante también

Por Danya Gainor y John Miller, CNN

Dos personas murieron, entre ellas un agente de policía de Montreal, tras un tiroteo con un sospechoso, que también fue abatido, el lunes por la tarde en el distrito más poblado de la ciudad, Côte-des-Neiges, informó la policía de Montreal.

Un segundo agente fue trasladado al hospital en estado crítico, pero ahora está estable, informó el jefe de la policía de Montreal, Fady Dagher, en una conferencia de prensa.

Un civil sufrió heridas leves, indicó.

Fuentes de las fuerzas del orden creen que el atacante armado tenía como objetivo a la policía.

“Parecía ser una emboscada”, dijo una fuente canadiense de las fuerzas del orden.

La policía investiga un supuesto manifiesto de más de 100 páginas que creen que pudo haber sido escrito por el atacante. Según fuentes de las fuerzas del orden, presuntamente promueve la ideología incel.

A menos de ocho kilómetros de los rascacielos y la frenética metrópolis del centro de Montreal, Côte-des-Neiges es una burbuja residencial moderna y más tranquila.

El distrito es diverso, con zonas muy definidas por la cultura judía, sus instituciones y la vida cotidiana.

Esa tranquila normalidad se hizo añicos a primera hora de la tarde, mientras los residentes permanecían bajo órdenes, durante horas, de refugiarse y cerrar con llave sus puertas mientras las autoridades investigaban a un “sospechoso armado y peligroso”.

La policía respondió a una llamada al 911 por disparos y un arma que sobresalía por una ventana alrededor de las 11:35 a.m. en el bulevar Décarie cuando los agentes fueron atacados a tiros en la calle, dijo el jefe. La policía cree que el sospechoso actuó solo.

“Hoy, uno de los nuestros ha caído mientras cumplía su deber de proteger y servir”, dijo Dagher a los periodistas.

Dagher dijo que en el lugar se incautó un arma larga utilizada por el sospechoso, y que la policía trabaja para asegurar la escena y buscar posibles víctimas adicionales.

La policía solicitó al público que continúe evitando el área, y que quienes estén dentro del perímetro de seguridad permanezcan en espacios interiores “hasta nuevo aviso”.

“Estoy profundamente conmocionada por los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar hoy en el área de Côte-des-Neiges”, dijo en X Christine Fréchette, primera ministra de Quebec. “Como la operación y la investigación aún están en curso, es esencial dejar que las autoridades hagan su trabajo y evitar cualquier especulación”.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

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Sarah Hutter de CNN contribuyó a este reportaje.