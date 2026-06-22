La magnitud del error político de Trump en Irán está saliendo a la luz

Por Aaron Blake, CNN

La primera encuesta importante realizada desde que el Gobierno de Trump firmó un memorando de entendimiento con Irán tiene un punto que parece una buena noticia para Trump: los estadounidenses coinciden abrumadoramente en que debería poner fin a la guerra en lugar de presionar por más concesiones.

Pero no es porque realmente les guste el acuerdo; es porque creen que la guerra es un desastre, y simplemente quieren terminarla.

Una nueva encuesta de CBS News-YouGov muestra que, incluso cuando los estadounidenses obtienen su primer vistazo —por tentativo que sea— ya en la línea de meta, su opinión de la guerra no ha mejorado en absoluto.

Y mientras la administración entra en una nueva fase de este proceso, vale la pena revisar dónde está la política y cómo podría afectar lo que viene después.

La encuesta muestra que el 78 % de los estadounidenses dijo que preferiría poner fin a la guerra ahora, mientras que solo el 22 % querría “continuar … hasta que Irán ceda más”.

Al menos un asesor político de Trump estaba celebrando ese dato el domingo. Sugirió que eso mostraba que el pueblo estadounidense estaba del lado de Trump y del vicepresidente J. D. Vance respecto del acuerdo con Irán.

Pero el resto de la encuesta deja muy claro que eso no es así.

Cuando se les pidió revisar el acuerdo, solo el 22 % de los estadounidenses dijo que es mejor para Estados Unidos que para Irán, mientras que significativamente más —el 37%— dijo que es mejor para Irán. (El otro 41% dijo que es más o menos igual para ambos.)

El porcentaje que dijo que es mejor para EE.UU. incluyó solo al 39% de los republicanos. Así que, para subrayarlo, solo alrededor de cuatro de cada 10 miembros del propio partido de Trump creen que su administración negoció una victoria.

Los estadounidenses también dijeron, por 45%-29%, que la guerra no ha sido exitosa desde un punto de vista estratégico.

Pero ese último hallazgo podría subestimar cuánto de una derrota estratégica ven los estadounidenses en esto.

Quizás nada lo pone tan de relieve como las encuestas sobre el tema nuclear —el objetivo más crítico de Trump—.

Mientras Trump ha afirmado repetidamente que su objetivo era detener el programa nuclear de Irán de manera permanente, la encuesta de CBS muestra que el 69 % de los estadounidenses e incluso el 45 % de los republicanos dijo que este acuerdo, si se cierra para llevar la guerra a su conclusión, no logrará eso.

Esto se hace eco de una encuesta de Fox News del fin de semana en que se estaba negociando, a mediados de junio. Mostró que los votantes registrados dijeron, por 64 % – 35 %, que era poco probable que un acuerdo de paz impidiera que Irán produjera armas nucleares.

Cabe destacar que el acuerdo deja muchos detalles para más adelante, por lo que aún hay muchos asuntos que resolver en el frente nuclear.

Pero el Gobierno de Trump parece estar dando marcha atrás en algunos de sus objetivos, y estos hallazgos reflejan el profundo pesimismo que hay en la sociedad estadounidense.

La nueva encuesta de CBS también muestra:

El 68 % dijo que el acuerdo, si se cierra, no habrá impedido que Irán amenace a otros países. Casi la mitad (48 %) de los republicanos encuestados estuvo de acuerdo con esa afirmación. El 79 % dijo que no ha hecho que los líderes de Irán sean más favorables a EE.UU. El 74 % dijo que no ha hecho que el pueblo de Irán esté seguro y libre, algo que Trump llegó a decir que era uno de sus objetivos a principios de este año.

Un detalle llamativo y constante en las encuestas sobre la guerra con Irán son los hallazgos que sugieren que la guerra no solo se ve como un fracaso, sino como contraproducente.

Y eso sigue hoy.

Trump afirma que la guerra ha destruido militarmente a Irán y ha pulverizado su programa nuclear. Pero solo el 37 % de los estadounidenses dice que Irán está más débil hoy que antes de que comenzara la guerra.

Más de seis de cada 10 dicen que Irán está tan fuerte como antes (38 %) o más fuerte que antes (25 %).

Si bien Irán ha sufrido grandes pérdidas militares, también ha demostrado una influencia significativa mediante su ahora probada capacidad de bloquear el estrecho de Ormuz y poner en peligro la economía mundial.

Hablando de eso, los estadounidenses creen que es probable que la guerra siga cobrando un precio en los meses y años venideros. Una clara mayoría del 57 % dijo que la guerra en realidad “ha creado más problemas de los que resolvió”. Eso es casi tres veces el 21 % que dijo que había resuelto más problemas de los que creó.

Y cuando se trata de eso, los estadounidenses parecen pensar que Trump no entendía en qué se estaba metiendo.

La encuesta preguntó si la gente cree que el Gobierno de Trump entendía el impacto que la guerra tendría en la economía mundial.

Un 64 % pensó que la guerra impactó la economía mundial más de lo que la administración esperaba. Eso incluye al 51 % de los republicanos encuestados.

Por supuesto, hay mucho que respalda eso — tanto los propios comentarios públicos de Trump como los reportajes. CNN informó en marzo que la administración subestimó la disposición de Irán a intentar cerrar el estrecho de Ormuz.

La última gran lección es que los estadounidenses están en sintonía con Trump en cierto modo: lo único que quieren es que termine, y creen que a Trump le pasa lo mismo.

La encuesta de Fox News de mediados de junio mostró que el 70 % de los votantes registrados dijeron que les preocupaba que la guerra se convirtiera en un compromiso a largo plazo. Y el 87 % dijo que era importante evitar una guerra prolongada.

Eso probablemente ayuda a explicar por qué la gente podría estar dispuesta a aceptar un acuerdo menos que óptimo. La administración dijo que era probable que la guerra durara de unas cuatro a seis semanas, y en realidad se ha prolongado durante casi cuatro meses.

Los estadounidenses no han visto muchos resultados concretos durante ese tiempo. Y dado que no vieron muchas razones para ir a la guerra desde el principio, no es un gran salto lógico que decidan retirarse.

Y quizá lo más revelador es que eso es lo que creen que Trump está haciendo ahora mismo: tratando de retirarse.

La encuesta de CBS preguntó si los estadounidenses creen que el Gobierno de Trump está alcanzando este acuerdo porque cumplió todos sus objetivos, o porque “quiere que el conflicto termine”.

Dos tercios de los estadounidenses dijeron que es porque la administración simplemente quiere ponerle fin.

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