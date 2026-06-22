Jueza dictamina que Trump no puede usar datos del Seguro Social para depurar padrones electorales

Por Tierney Sneed, CNN

El Gobierno de Trump violó las protecciones federales de privacidad cuando reformó un programa de datos de ciudadanos para que pudiera usarse de manera más agresiva para depurar padrones electorales, dijo el lunes una jueza federal.

El fallo de la jueza federal de distrito Sparkle Sooknanan supone un gran revés para la campaña del presidente Donald Trump por encontrar extranjeros en las listas electorales estatales, una labor que, según defensores del voto y funcionarios electorales, puede atrapar erróneamente a ciudadanos, con el riesgo de privar del derecho al voto a electores habilitados. La orden de Sooknanan detiene el uso del sistema de datos ampliado.

“En definitiva, el gobierno federal ha pisoteado deliberadamente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto. Este Tribunal no puede quedarse de brazos cruzados mientras eso ocurre”, dijo Sooknanan, designada por el presidente Joe Biden.

El caso se enfocó en el programa federal de datos conocido como SAVE —o Systematic Alien Verification for Entitlements— que desde hace tiempo ha sido utilizado por el Gobierno para verificar la ciudadanía para beneficios públicos, pero que también se ha ofrecido a funcionarios electorales para revisar los padrones en busca de no ciudadanos.

En los primeros meses del segundo mandato de Trump, su administración reforzó el programa al ampliar los tipos de datos incorporados al sistema, agregando datos del Seguro Social y datos de otras fuentes de agencias.

Sooknanan escribió en su fallo del lunes que la administración sabía que la reforma de SAVE violaba las protecciones de privacidad aprobadas por el Congreso, pero aun así siguió adelante como parte de una carrera “para cumplir con un decreto destinado a remodelar las elecciones federales, que les ordenó crear un sistema de verificación masiva de votantes”.

Desde la reforma, el Gobierno tanto ha alentado a los estados a usarlo como, según informó CNN el lunes, ahora busca castigar a los estados que no lo hagan.

El Departamento de Justicia también ha emprendido una campaña sin precedentes para recopilar el archivo de registro de votantes sin tachaduras de cada estado, para que el Gobierno federal pueda cotejar los padrones con el programa de datos de ciudadanía. Un decretomás reciente de Trump también instruye al Departamento de Seguridad Nacional a usar SAVE y otras fuentes federales de datos para elaborar listas de ciudadanos en edad de votar para cada estado.

Se desconoce cómo este nuevo fallo afectará esos proyectos en la práctica, pero algunas de esas maniobras ya enfrentaban resistencia en los tribunales en otras demandas.

El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El caso ante Sooknanan fue presentado por varias organizaciones de defensa del voto y un grupo de privacidad. Los demandantes argumentaron que sus derechos de privacidad estaban siendo vulnerados y que sus miembros enfrentaban la amenaza de ser identificados erróneamente como no ciudadanos, debido a que el sistema SAVE puede estar desactualizado o ser impreciso.

“Mientras la administración Trump-Vance continúa su ataque contra el derecho al voto, esta es una victoria importante para el pueblo estadounidense y nuestra democracia”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, que representó a los demandantes. “Los datos en el centro de esta demanda fueron consolidados ilegalmente en violación de las leyes de privacidad destinadas a proteger información personal sensible.”

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