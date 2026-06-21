Al menos 2 muertos después de que una serie de tornados azotara el Medio Oeste de EE.UU.

Por Briana Waxman, meteoróloga de CNN

Un brote regional de tornados se está desarrollando en el Medio Oeste de Estados Unidos desde la noche del domingo. El Centro de Predicción de Tormentas registró casi tres decenas de reportes de tornados mientras un grupo de tormentas supercélulas avanza hacia el este en dirección al valle de Ohio.

Esto ocurre tras otra ronda de tornados apenas cuatro días antes, que arrasó edificios y causó una destrucción generalizada en la región. Las tormentas de la semana anterior también resultaron mortales, ya que repetidos episodios de clima severo azotaron el centro de Estados Unidos, causando la muerte de varias personas en varios estados.

Al menos dos personas murieron el domingo en la zona rural del condado de Jefferson, Illinois, a unos 144 kilómetros al sureste de St. Louis, según informó el sheriff del condado, Jeff Bullard.

Ambas víctimas fallecieron en casas móviles separadas que fueron destruidas a unos tres o cinco kilómetros de distancia entre sí, dijo Bullard.

Una tercera vivienda fue completamente arrasada y otras cinco personas fueron trasladadas al hospital con heridas que no ponen en peligro su vida, añadió Bullard.

Las tormentas dañaron al menos 20 viviendas en el condado, informó Keith Hertenstein, coordinador adjunto de Manejo de Emergencias. Árboles y líneas eléctricas fueron derribados, dejando a algunos residentes sin electricidad.

Los tornados también arrasaron el condado de Gibson, Indiana, donde varias casas quedaron “completamente destruidas”, según Bruce Vanoven, el sheriff del condado. La tormenta causó daños en varias comunidades del área antes de avanzar hacia el este.

No se habían reportado heridos hasta la tarde del domingo. Van Hoven instó a los residentes a permanecer en casa mientras los equipos trabajaban en la escena activa, advirtiendo de que los cables eléctricos caídos y los escombros serían más difíciles de ver después del anochecer.

Las tormentas del domingo estallaron a lo largo de los límites frontales que quedaron tras las tormentas matutinas. A medida que el calor y la humedad regresaban durante la tarde, la atmósfera se recargó rápidamente y las tormentas evolucionaron en superceldas rotatorias capaces de producir tornados, granizo grande y vientos dañinos.

Las lluvias intensas representan una amenaza adicional desde la noche del domingo hasta este lunes, ya que se mantiene un nivel 3 de 4 de riesgo de lluvias inundantes para partes de las Llanuras Centrales, el centro del valle del Mississippi y el valle de Ohio. Repetidas rondas de tormentas en las últimas dos semanas han hecho que los arroyos estén muy crecidos y que las inundaciones repentinas sean más fáciles de desencadenar en estas áreas.

Se espera que el mismo sistema de tormentas avance hacia las regiones del Atlántico medio y los Apalaches este lunes, trayendo un nivel 2 de 5 de riesgo de tormentas severas. La principal amenaza para este lunes serán las ráfagas de viento dañinas, pero no se descarta la posibilidad de uno o dos tornados.

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Con información de Amanda Musa y Hanna Park, de CNN.