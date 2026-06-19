Las 5 cosas que debes saber este 19 de junio

Por CNN en Español

Lo que dijo la familia Messi sobre la salud del padre del jugador. Propuestas secretas entre EE.UU. e Irán revelan la fragilidad del acuerdo. Obama, el expresidente vivo de EE.UU. más popular. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Según un alto funcionario del Departamento de Justicia, la administración Trump planea presentar al menos 250 casos de revocación de la ciudadanía para octubre, intensificando significativamente sus esfuerzos para retirar el estatus a las personas naturalizadas en Estados Unidos. Exclusivo CNN.

El Tri se impuso 1 a 0 frente a Corea del Sur en un emocionante partido lleno de salvadas y atajadas en el Estadio Guadalajara. Con este resultado, México enfrentará a un tercero en dieciseisavos de final, y los surcoreanos tendrán que jugarse la clasificación en la última fecha.

Jorge Messi, padre del astro de la selección argentina de fútbol Lionel Messi, “atraviesa una situación de salud”, dijo su familia en un comunicado difundido este jueves, cuando se cumple una semana de que comenzó el Mundial 2026 en el que Argentina busca el bicampeonato y dos días después del debut del equipo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien un día antes aseguró que la mandataria es “una mujer muy asustada” e insistió en que los carteles del narcotráfico controlan territorio mexicano.

El vicepresidente J.D. Vance ya no viajará a Suiza para las negociaciones entre EE.UU. e Irán, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza anunció la cancelación de las conversaciones previstas para el viernes. Mientras ambos países trabajan dentro un plazo de 60 días, diversos equipos han estado elaborando propuestas secretas para la implementación del acuerdo de 14 puntos, según fuentes.

¿Quién hace la voz de Woody en la saga “Toy Story”?

A. Tim Allen

B. Tom Hanks

C. George Clooney

D. Brad Pitt

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Esta ciudad combate las inundaciones con un animal que había desaparecido hace 400 años

Un distrito del oeste de Londres solía inundarse con frecuencia. Para paliar el problema, las autoridades locales habían considerado un proyecto de ingeniería tradicional pero un grupo de conservacionistas locales tuvo una idea diferente: castores.

Obama, el expresidente vivo de EE.UU. más popular

Una nueva encuesta de CNN, realizada por SSRS, revela que Obama cuenta con una opinión positiva del 57% de los estadounidenses, superando con creces la de sus dos sucesores en la Casa Blanca.

El personal de la Casa Blanca se despide de los aviones que sirvieron como Air Force One durante más de 35 años

Tras un aterrizaje temprano este jueves cerca de Washington, dos funcionarios de la Casa Blanca publicaron mensajes de despedida en redes sociales para el Boeing 747-200 altamente modificado que ha operado como Air Force One desde 1990.

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Fueron las cervezas que bebieron los aficionados en un bar cercano al estadio donde se jugaba Inglaterra vs. Croacia.

“En principio, tenía una opinión diferente. Sin embargo, a la luz del compromiso que me hizo el respetado presidente (…) de salvaguardar los derechos de la nación iraní y del Frente de Resistencia, lo autoricé”

—Lo dijo el ayatola Seyyed Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, al confirmar que autorizó el memorándum con Estados Unidos.

Pandas gigantes encuentran su rascador perfecto

Dos pandas gigantes del principal centro de conservación de pandas de China, situado en la provincia Sichuan, fueron grabados realizando un comportamiento clásico de osos: frotar su espalda contra troncos para rascarse.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: B. El actor Tom Hanks es quien interpreta a Woody en “Toy Story”, cuya quinta entrega se estrena este viernes en cines.

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