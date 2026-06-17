Roban en Argentina una cápsula de cesio-137, un peligroso material radioactivo usado en medicina nuclear

Por Germán Padinger, CNN en Español

La Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina informó que una peligrosa fuente radioactiva fue robada el martes de un centro médico en Rosario, una ciudad de un millón de habitantes ubicada a 300 kilómetros de Buenos Aires.

Se trata de cesio-137, un isótopo utilizado en la “verificación de equipamento de Medicina Nuclear”, el cual se encontraba en forma de gel y almacenado en una botella de plástico transparente, según dijo la ARN en un comunicado publicado este miércoles.

“Si bien el riesgo radiológico es muy bajo, en caso de encontrarla, no la toque ni manipule”, dice el comunicado.

La botella con cesio-127 se encontraba dentro de un recipiente de plomo que actúa como blindaje y había sido usada por última vez el viernes en un instituto de cardiología en el centro de la ciudad, de acuerdo con un reporte de la Policía de Santa Fe. Solo los técnicos radiólogos tenían acceso al material, según la misma fuente.

La ARN activó su Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER) y dio aviso a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la División Riesgo Radiológico y Nuclear de la Policía Federal Argentina, que dirige la investigación y notificó a los equipos locales en Rosario, de acuerdo con un segundo comunicado.

CNN contactó a la ARN para obtener más información sobre este hecho y está esperando una respuesta.

El cesio-137 es un isótopo artificial producido por la fisión nuclear, como la que ocurre en los reactores nucleares de potencia y las explosiones atómicas, que se utiliza ampliamente en medicina nuclear, de acuerdo con los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

La exposición al cesio-137 puede causar quemaduras, enfermedad por radiación e incluso la muerte, de acuerdo con los CDC. En tanto la inhalación o ingesta del isótopo puede aumentar el riesgo de cáncer.

Uno de los incidentes más notables relacionado con el cesio-137 ocurrió en 1987 en Brasil, cuando dos hombres retiraron el elemento de un equipo médico abandonado en la ciudad de Goiania y lo esparcieron inadvertidamente, llevando a la muerte de cuatro personas por radiación.

El cesio-137 es además considerado uno de los isótopos más peligrosos actualmente usados en medicina, según un reporte de Nuclear Threat Initiative (NTI), y su venta y transporte es controlado por las autoridades ya que, además de su peligrosidad en la manipulación, puede ser potencialmente usado para fabricar “bombas sucias”: artefactos explosivos diseñados para esparcir elementos radioactivos.

“Los ingredientes para una ‘bomba sucia’ radiológica incluyen los mismos isótopos que hacen posibles tratamientos contra el cáncer y transfusiones sanguíneas que salvan vidas”, dice Jessica Bufford, especialista de NTI.

“Si se utilizara cesio-137 en una bomba sucia, su polvo altamente dispersable contaminaría una zona durante años, lo que supondría un coste de miles de millones de dólares en evacuación, demolición y descontaminación”, agrega.

Si bien no hay registro de que se haya lanzado alguna vez una “bomba sucia”, sí hubo numerosas alertas en el pasado. Una de las más notorias ocurrió en 2016, cuando autoridades belgas informaron que miembros de una célula del ISIS habían estado monitoreando a un funcionario que trabajaba en una instalación nuclear para tener acceso a material radiológico.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.