ICE detiene a activista colombiano opositor a De la Espriella. Petro pide su liberación y habla de “persecución política”

Por Anabella González, CNN en Español

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo el martes al activista colombiano y creador de contenido Franklin Humberto “Beto” Coral Garrido, opositor a las ideas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y quien vive en Estados Unidos desde 2015.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se refirió a Coral como “un inmigrante indocumentado de Colombia” ante una consulta de CNN y dijo que permanecerá bajo custodia de las autoridades inmigratorias “en espera de los procedimientos de deportación”.

Su caso generó reacciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió a la Embajada de Colombia en Estados Unidos interceder por su liberación; y por otro lado del senador republicano Bernie Moreno, quien lo señaló como “agente extranjero” cuando faltan pocos días para la segunda vuelta electoral en Colombia, que enfrentará a De la Espriella, respaldado por Trump, y a Iván Cepeda, el candidato del oficialismo.

Nacido en Medellín, Beto Coral, de 40 años, vive en Estados Unidos desde 2015. Es activista, columnista y fue candidato al Congreso de la República de Colombia. Su contenido en redes sociales se caracteriza por fuertes críticas al candidato de la derecha radical, quien días atrás tuvo el apoyo explícito del Gobierno de Donald Trump de cara al balotaje contra el candidato respaldado por Petro.

Hijo de Humberto Coral, uno de los oficiales que participó del operativo en 1993 en el que murió uno de los máximos jefes del narcotráfico en Colombia, Pablo Escobar, el excandidato escribió “El día que mataron a mi padre”, un libro en el que cuenta la historia de cómo su padre murió en un asesinato meses después de ese operativo.

El activista político ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer seis meses, de acuerdo con la información que dio el el portavoz del DHS a CNN. “En violación de las leyes de nuestro país, permaneció en el país diez años más allá del plazo permitido por su visa”, agregó el portavoz.

CNN intenta averiguar si Coral cuenta con representación legal para consultarle sobre su caso.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos dijo este miércoles que en conjunto con el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activaron las gestiones de asistencia consular y que están en contacto con las autoridades estadounidenses por la detención de Coral.

“La Embajada y el Consulado continúan dando seguimiento al caso y brindando al connacional el acompañamiento y la asistencia consular correspondientes, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes”, dijo la Embajada colombiana en un comunicado.

La detención de Beto Coral elevó aun más las tensiones entre Colombia y Estados Unidos a pocos días de la segunda vuelta electoral donde los colombianos elegirán a su próximo presidente.

El presidente Gustavo Petro se refirió este miércoles a la detención de activista, solicitó a la Embajada de Colombia en Estados Unidos que intervenga para pedir por su libertad y dijo que se trata de un caso de “persecución política” que, sin dar nombres, atribuyó a De la Espriella.

“La Cancillería tiene que solicitar su libertad porque esa es una persecución política incentivada por el candidato de los Estados Unidos, ciudadano de los Estados Unidos y víctima un ciudadano de Colombia”, dijo Petro el martes en el Consejo de Ministros.

Más tarde, el senador republicano de Ohio, Bernie Moreno, habló sobre el caso de Coral y dijo que el creador de contenido actuaba como “agente extranjero” del Gobierno de Colombia. “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!”, escribió en X.

Moreno, nacido en Bogotá y ciudadano estadounidense desde los 18 años, es uno de los dirigentes más fieles a las ideas del presidente Trump y de los más críticos del Gobierno de Petro.

“El señor Beto Coral no es espía, nosotros no espiamos países extranjeros, el señor Beto Coral es un periodista que no piensa como usted, Bernie Moreno”, le respondió Petro.

El candidato del oficialismo también cuestionó la detención. “Si la razón de esta captura es la actividad política de Beto Coral se trata de una grave violación de libertades civiles. Espero que a él se le garantice su derecho a la defensa, y sea puesto en libertad de inmediato”, dijo Cepeda en X.

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